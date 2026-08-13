SON에 열광한다! '리틀 김연경' 19득점 폭발…패배 잊은 U-17 여자배구,필리핀 잡고 8강 진출

손흥민 세리머니를 하는 (왼쪽부터) 장수인과 손서연. 사진제공=FIVB

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] 17세 이하(U-17) 여자배구대표팀의 연승 행진은 이어졌다.

Advertisement

이승여 감독이 이끄는 대표팀은 13일 칠레 로스안데스에서 열린 U-17 국제배구연맹(FIVB) 세계선수권대회 16강전에서 필리핀을 세트 스코어 3대0(25-21 25-18 25-14)으로 승리했다.

조별리그 5연승을 달리며 조 1위로 16강에 오른 한국은 필리필까지 완파하며 무패로 8강 진출에 성공했다.

'리틀 김연경'으로 불리는 아웃사이드 히터 손서연(선명여고)이 블로킹과 서브 에이스 3개씩을 터뜨리며 19점으로 활약했다. 특히 손흥민(LA FC)의 '찰칵 세리머니'를 따라하는 장면이 포착이 되기도 했다.

Advertisement

어민서(한봄고·15점)와 장수인(경남여고·10점)도 각각 두 자릿수 득점을 하면서 팀 승리에 힘을 보탰다.

Advertisement

1세트 세트 후반까지 접전이 이어진 가운데 어민서와 손서연의 득점이 이어지면서 3점 차로 달아났다. 금별(금천중)의 서브 에이스로 1세트를 끝냈다.

사진제공=FIVB

2세트는 완승이었다. 9점 차로 점수를 벌리면서 일찌감치 승기를 잡았다. 3세트 역시 손서연이 초반 연속 서브 득점을 터트리면서 분위기를 끌고 왔다. 이후 손서연과 최민주의 연속 블로킹 득점이 나오면서 손쉽게 승리를 잡았다.

Advertisement

이번 대회에서 한국은 막강한 전력을 뽐내고 있다. 6경기 연속 4세트 이내에 이기면서 압도적인 경기력을 보여줬다.

Advertisement

한국은 15일 튀르키예와 준결승 진출 티켓을 걸고 맞대결을 펼친다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com