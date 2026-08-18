2026~2027 V리그 10월31일 개막...개막전 매치업, 이보다 더 완벽할 수 없다?

[스포츠조선 김용 기자] 10월31일 개막, 개막전 매치업은 어떻게?
2026~2027 V리그 일정이 확정됐다.
KOVO는 18일 2026~2027 시즌 V리그 정규리그 일정이 확정됐다고 발표했다.
10월31일 개막해 내년 4월22일까지 정규리그 6라운드 경기가 열린다. 남녀부 각각 126경기가 개최된다.
시작을 알리는 개막전은 31일 전 시즌 우승팀 남자부 대한항공, 여자부 GS칼텍스의 홈인 인천계양체육관과 장충체육관에서 열린다. 상대는 챔피언결정전 리매치다. 대한항공-현대캐피탈, GS칼텍스-한국도로공사전이 각각 열린다.
포스트시즌은 정규리그 종료 후 내년 4월5일 준플레이오프 일정으로 시작해 챔피언결정전이 4월22일까지 치러진다. 준플레이오프는 정규리그 4위팀이 3위팀과 승점 3점 이내일 시 조건부로 실시된다. 이후 3전2선승제 플레이오프, 5전3선승제 챔피언결정전이 이어진다.
한편, 남자부 KB손해보험의 홈경기장은 아직 정해지지 않았다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com