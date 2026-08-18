2026~2027 V리그 10월31일 개막...개막전 매치업, 이보다 더 완벽할 수 없다?

10일 인천 계양체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 챔피언결정전 5차전. 대한항공이 현대캐피탈에 승리하며 통합우승을 달성했다. 우승트로피와 함께 우승의 기쁨을 나누고 있는 대한항공 선수들. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.10/

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[스포츠조선 김용 기자] 10월31일 개막, 개막전 매치업은 어떻게?

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2026~2027 V리그 일정이 확정됐다.

KOVO는 18일 2026~2027 시즌 V리그 정규리그 일정이 확정됐다고 발표했다.

10월31일 개막해 내년 4월22일까지 정규리그 6라운드 경기가 열린다. 남녀부 각각 126경기가 개최된다.

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시작을 알리는 개막전은 31일 전 시즌 우승팀 남자부 대한항공, 여자부 GS칼텍스의 홈인 인천계양체육관과 장충체육관에서 열린다. 상대는 챔피언결정전 리매치다. 대한항공-현대캐피탈, GS칼텍스-한국도로공사전이 각각 열린다.

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포스트시즌은 정규리그 종료 후 내년 4월5일 준플레이오프 일정으로 시작해 챔피언결정전이 4월22일까지 치러진다. 준플레이오프는 정규리그 4위팀이 3위팀과 승점 3점 이내일 시 조건부로 실시된다. 이후 3전2선승제 플레이오프, 5전3선승제 챔피언결정전이 이어진다.

한편, 남자부 KB손해보험의 홈경기장은 아직 정해지지 않았다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com