"상대가 얕보는 팀 되지 않겠다"…SOOP 전새얀 "끝까지 물고 늘어지는 단단한 팀 만들고 싶어" [광주 현장]

사진제공=KOVO

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[광주=스포츠조선 고재완 기자] "상대 팀이 '무조건 이길 수 있는 팀'으로 보지 않도록, 결코 호락호락하지 않은 팀을 만들고 싶습니다."

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SOOP 수퍼스의 유니폼을 입고 새로운 출발선에 선 전새얀(아웃사이드 히터)이 남다른 각오를 드러냈다. 18일 광주 SOOP스타디움(염주종합체육관)에서 열린 오픈트레이닝에 나선 전새얀의 눈빛에는 간절함과 단단한 결의가 묻어났다.

전새얀은 "팀 해체가 결정됐을 때 한편으로는 '여기서 끝내야 하나' 싶어 후련한 마음도 스쳤지만, 막상 기회가 사라진다고 생각하니 '진짜 이렇게 끝나나' 하는 아쉬움이 컸다. 다시 뛸 기회를 준 구단에 정말 감사하다"고 솔직한 심경을 밝혔다.

새 둥지를 튼 만큼 훈련 분위기도 새롭다. 전새얀은 "모든 시스템이 새롭고 훈련 방식도 이전 팀과 완전히 반대되는 부분들이 있다"라며 "김세진 감독님이 기본기를 무척 중요하게 여기시고, 남자팀을 오래 지도하셔서인지 훈련 시스템 자체가 색다르다"고 설명했다. 이어 "오늘 아침에도 감독님께서 '새로운 것을 받아들이느라 지금은 어려울 수 있지만, 조급해하지 말고 우리만의 배구를 하자'고 다독여 주셨다"고 전했다.

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김천 한국도로공사 하이패스에서 SOOP으로 이적한 전새얀은 새 판을 짠 팀 환경이 오히려 빠른 적응의 발판이 됐다고 했다. 그는 "기존 틀이 잡힌 팀에 들어갔다면 적응이 더 어려웠을 텐데, 창단팀 느낌의 새로운 팀이라 새로운 얼굴들도 많아 적응하기가 훨씬 수월하고 익숙했다"라며 "첫인상이 중요한 만큼 처음부터 좋은 모습을 보여드리고 싶다는 마음이 가장 크다"고 말했다.

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치열한 주전 경쟁 속에서 자신만의 강점을 증명하겠다는 의지도 확고하다. 전새얀은 "내게는 그 어느 때와 다름없이 똑같이 중요한 시즌"이라며 "결국 경쟁에서 이겨야 코트에 설 수 있기에 같은 포지션 선수들 사이에서 내가 무엇을 더 잘할 수 있을지 끊임없이 고민하고 있다"고 밝혔다.

끝으로 그는 "개인적으로는 코트에 많이 출전해 팀 내에서 확실하게 내 자리를 굳히고 싶다"며 "팀으로서는 상대가 '이 팀은 쉽게 이길 수 있겠다'고 넘볼 수 없는, 끝까지 물고 늘어지는 단단한 팀을 만드는 것이 목표"라고 힘줘 말했다.

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한편 SOOP은 지난 6월 페퍼저축은행 AI페퍼스 인수 이후 한국배구연맹 가입 승인과 김세진 감독 선임을 마쳤다. 지난달 30일 한국배구연맹에 선수 등록을 마치며 2026~2027 시즌을 위한 선수단 구성까지 완료했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com