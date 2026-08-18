"비빔밥·빙수가 최애 음식됐다"…SOOP 오드리아나 벌써 韓적응 끝 "뜨거운 응원 빨리 보고 싶다" [광주 현장]

고재완 기자 star77@sportschosun.com

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[광주=스포츠조선 고재완 기자] "한국 팬들의 뜨거운 응원을 하루빨리 보고 싶다."

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SOOP 수퍼스의 새 외국인 선수 오드리아나 피츠모리스(아포짓 스파이커)가 V-리그 무대 도전장을 던졌다.

18일 광주 SOOP스타디움(염주종합체육관)에서 열린 오픈트레이닝에 참가한 피츠모리스는 "V리그가 수준 높은 리그라는 이야기를 익히 들었다. 특히 새롭게 창단한 SOOP의 일원으로 합류하게 돼 매우 기쁘고 영광스럽다"고 소감을 밝혔다.

한국행을 결정하는 과정에는 V리그를 경험한 동료들의 조언이 큰 힘이 됐다. 그는 "예전 GS칼텍스에서 뛰었던 메레타 러츠와 페퍼저축은행에 몸담았던 조이 웨더링턴에게 선수 생활 경험과 한국 리그의 특성에 대해 많은 이야기를 들었다"라며 "새로운 환경에서 도전할 수 있다는 점이 무척 흥미로웠고, 고민 끝에 특별한 기회를 잡기로 결정했다"고 설명했다.

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외국인 선수로서 짊어질 책임감과 체력적인 관리법도 숙지하는 중이다. 피츠모리스는 "한국 리그는 일정이 빡빡하고 외국인 선수에게 요구하는 기대치가 높다는 점을 잘 알고 있다. 경기 후 빠른 회복이 핵심인 만큼, 한국 배구 스타일에 맞춰 빠르게 체력을 회복하는 최적의 루틴을 찾아가는 중"이라고 밝혔다.

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사령탑 김세진 감독과의 만남도 큰 동기부여가 됐다. 그는 "나와 같은 포지션에서 전설적인 활약을 펼치셨던 레전드 감독님이 계신 팀이라는 점이 정말 기뻤다"라며 "감독님께서 무척 따뜻하게 환영해 주셨고 팀 조직력에 많은 신경을 써주시는 만큼, 팀원들과 빠르게 녹아들고 친해지는 데도 큰 도움을 받을 것이라 기대한다"고 전했다.

한국 생활 적응도 순조롭다. 피츠모리스는 "광주에 맛집이 많다고 들었는데, 최근 먹은 비빔밥이 정말 맛있었다. 신선한 과일을 워낙 좋아해서 디저트 중에서는 빙수를 가장 좋아한다"며 미소를 지었다.

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1m98의 신장을 갖춘 피츠모리스는 미국 스탠퍼드대에서 활약하며 NCAA 정상급 선수로 성장했다. 이후 이탈리아, 그리스, 스위스 등 유럽 리그와 미국 여자프로배구리그(LOVB)를 거치며 풍부한 경험을 쌓았으며, 높은 타점과 공격력은 물론 뛰어난 블로킹 능력까지 두루 겸비해 SOOP의 주포 역할을 해낼 것으로 기대를 모은다.

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한편, SOOP은 지난 6월 페퍼저축은행 AI페퍼스를 인수한 뒤 한국배구연맹 가입 승인과 김세진 감독 선임을 마쳤으며, 지난달 30일 선수 등록을 완료하고 2026~2027 시즌을 향한 담금질에 박차를 가하고 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com