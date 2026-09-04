KOVO, 흥국생명과 V-리그 타이틀스?서 계약 체결

4일 V-리그 타이틀스폰서 계약 체결식에 참석한 엄재용 KOVO 사무총장(왼쪽)과 김형표 흥국생명 대표이사. 사진제공=KOVO

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[스포츠조선 김민경 기자] 한국배구연맹은 4일 서울 마포구에 있는 한국배구연맹 대회의실에서 흥국생명보험과 향후 3시즌(2026~2027, 2027~2028, 2028~2029)에 대한 V-리그 타이틀스폰서 계약을 체결했다.

계약 체결식에는 한국배구연맹 엄재용 사무총장과 흥국생명 김형표 대표이사 등 관계자들이 참석해 자리를 빛냈다.

흥국생명은 그동안 배구에 대한 지속적인 관심과 지원을 바탕으로 프로배구의 발전에 기여해왔다. 이번 타이틀스폰서십을 계기로 V-리그와 파트너십을 한층 강화하고, 스포츠를 매개로 팬들과의 소통을 확대할 계획이다.

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한국배구연맹은 이번 협약을 계기로 흥국생명과 함께 한국 프로배구의 발전과 저변 확대에 더욱 힘쓸 계획이다. 또한 다양한 프로모션과 콘텐츠를 통해 V-리그 관중 증대뿐만 아니라 팬들에게 더욱 풍성한 즐거움을 제공할 예정이다.

흥국생명 김형표 대표이사는 "오랜 기간 배구단을 운영하며 한국 배구와 함께해 온 만큼 V-리그 타이틀스폰서로 새로운 동행을 시작하게 돼 더욱 뜻깊다"며 "팬들이 배구를 더욱 가까이에서 즐길 수 있는 다양한 기회를 만들고, 프로배구의 인기와 저변을 넓혀갈 수 있도록 든든한 동반자 역할을 해나가겠다"고 밝혔다.

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한국배구연맹 엄재용 사무총장은 "흥국생명과 향후 3시즌 동안 V-리그의 새로운 여정을 함께하게 되어 기쁘게 생각한다"며 "이번 파트너십을 통해 V-리그의 경쟁력을 높이는 것은 물론, 팬들이 V-리그를 더욱 즐겁게 경험할 수 있도록 흥국생명과 함께 다양한 활동을 펼쳐나가겠다"고 화답했다.

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한편, HK흥국금융 2026~2027 V-리그 개막은 오는 10월 31일 남자부 대한항공-현대캐피탈전, 여자부 GS칼텍스-한국도로공사전을 시작으로 6개월간의 대장정에 돌입한다.

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김민경 기자 rina1130@sportschosun.com