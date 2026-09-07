한국, 박기원 감독에 가로막혔다…'허수봉 25득점 분전' 亞 선수권, 태국에 풀세트 접전 패배

사진제공=아시아배구연맹(AVC)

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[스포츠조선 이종서 기자] 남자배구 대표팀이 마지막 고비를 넘지 못하고 패배를 당했다.

이사나예 라미레스 감독이 이끄는 한국 남자배구대표팀은 7일 일본 후쿠오카현 기타큐슈시 기타큐슈시립종합체육관에서 열린 2026 아시아남자배구선수권대회 조별리그 C조 2차전에서 태국에 세트스코어 2대3(18-25, 16-25, 25-20, 25-22, 12-15)으로 패배했다.

4일 열린 대만전에서 3대1로 승리한 한국은 2차전에서 박기원 감독이 이끄는 태국을 만났다. 세계랭킹 25위인 한국은 52위인 태국을 상대로 5세트까지 가는 접전을 펼쳤지만, 끝내 승리를 잡지 못했다.

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이날 한국은 1,2세트를 먼저 내줬지만, 3,4세트를 잡으면서 반격에 나섰다.

5세트 11-11로 가는 접전에서 서브 에이스를 헌납하며 끌려가기 시작했고, 결국 12-14에서 허수봉의 공격이 블로킹 당하면서 패배를 당했다.

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이날 허수봉이 서브 2득점 포함 25득점, 임동혁이 블로킹 1득점 포함 14득점으로 활약했지만, 패배에 아쉬움을 삼켰다.

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한국은 8일 카타르와 조별 예선 최종전을 치른다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com