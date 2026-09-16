'강소휘 14점 폭발' 한국 공동 1위, 홍콩 3대0 완파…조별리그 전승 노린다

득점한 뒤 기뻐하는 여자 배구 대표팀 (고마키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 16일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배구 조별리그 D조 1차전 대한민국과 홍콩의 경기. 한국 선수들이 득점에 성공한 뒤 함께 기뻐하고 있다. 2026.9.16 dwise@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김민경 기자] 한국 여자배구 대표팀이 첫 승을 신고했다.

한국은 16일 일본 아이치현 파크아레나고마키에서 열린 2026 아이치-나고야아시안게임 여자배구 조별리그 D조 홍콩과 경기에서 세트스코어 3대0(25-23, 25-12, 25-12)으로 완승했다.

한국은 세계랭킹 28위, 홍콩은 127위다. 홍콩은 D조 약체로 평가받지만, 방심은 금물이었다. 한국은 3년 전 항저우아시안게임에서 노메달 수모를 겪은 만큼 이번 대회에서 반등하고자 하는 의지가 강하다.

Advertisement

한국은 중요한 첫 경기인 만큼 주장이자 주포인 강소휘를 비롯해 육서영 이예림 이다현 정호영 김다인 등 주축 선수를 전부 기용, 승기를 확실히 잡는 쪽을 택했다.

강소휘의 서브 (고마키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 16일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배구 조별리그 D조 1차전 대한민국과 홍콩의 경기. 한국 강소휘가 서브하고 있다. 2026.9.16 dwise@yna.co.kr(끝)

이다현 공격성공 (고마키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 16일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배구 조별리그 D조 1차전 대한민국과 홍콩의 경기. 이다현이 득점한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.16 dwise@yna.co.kr(끝)

강소휘는 두 팀 통틀어 최다인 14점을 뽑았고, 이다현이 12점, 이예림이 9점을 보탰다.

Advertisement

이날 먼저 열린 D조 조별리그 베트남(32위)과 카타르(106위)의 경기에서는 베트남이 세트스코어 3대0(25-3, 25-8, 25-9)으로 완승했다. 불과 49분 만에 경기가 끝날 정도로 베트남이 압도했다.

Advertisement

한국과 베트남은 나란히 1승을 거둬 조 공동 1위가 됐고, 카타르와 홍콩은 1패씩 떠안았다.

Advertisement

한국은 전승 조 1위를 목표로 한다. 만에 하나 베트남에 밀려 조 2위로 밀릴 경우, 8강에서 B조 1위가 유력한 중국(7위)과 맞붙을 가능성이 크기 때문.

한국은 17일 카타르, 18일 베트남과 조별리그 경기를 마저 치른다.

Advertisement

1차전 순조롭게 (고마키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 16일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배구 조별리그 D조 1차전 대한민국과 홍콩의 경기. 이다현이 득점한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.16 dwise@yna.co.kr(끝)

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com