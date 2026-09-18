'와 조 1위 8강이라니' 3년 전 악몽 되풀이 되지 않았다…"눈빛부터 이기겠다는 의지를 보이더라" [나고야 LIVE]

[고마키=스포츠조선 이종서 기자] 3년 전 악몽은 없었다.
차상현 감독이 이끄는 여자 배구대표팀은 18일 일본 고마키 파크 아레나에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 D조 3차전에서 베트남을 세트스코어 3대1(25-21, 25-21, 26-28, 25-18)로 승리했다.
한국으로서는 중요한 경기 중 하나였다. 이날 경기에서 패배할 경우 세계랭킹 7위 중국과 8강전에서 맞붙게 됐다.
상대는 '난적' 베트남이었다. 베트남은 FIVB 랭킹 32위로 한국(28위)과 4단계 밖에 차이가 나지 않는다.
3년 전 열린 항저우 아시안게임에는 조별리그에서 베트남에 패배해 조 2위로 8강에 올라가 중국을 만나 메달을 얻지 못했다. 당시 한국은 세트스코어 2-0으로 앞서갔지만, 3세트 패배 후 급격하게 무너지면서 '리버스 스윕'을 당하기도 했다.
두 번의 눈물은 없었다. 이날 한국은 1,2세트를 내리잡으며 분위기를 끌어올렸다. 3년 전과 마찬가지로 이날 경기에서도 3세트를 내줬다. 22-24에서 이다현의 득점과 박은진의 블로킹으로 승부를 듀스로 끌고가는데 성공했다. 그러나 26-26에서 베트남의 팜 퀸 흐엉에게 공격과 서브로 점수를 내주면서 4세트로 향하게 됐다. 4세트 초반 치열했지만, 이다현의 서브 득점과 육서영의 공격이 더해지면서 점수를 벌리는데 성공했고, 25-18로 승리를 잡았다.
경기를 마친 뒤 차상현 대표팀 감독은 "아시안게임 조가 나온 뒤 반드시 베트남을 이겨야 유리한 고지에 올라갈 수 있다고 나와 선수들 모두 알고 있었다. 어느 때보다 선수들이 긴장한 모습도 보였고, 반대로 집중하는 모습도 나왔다. 선수들이 하나된 모습으로 반드시 이기겠다는 것이 많이 작용하면서 어려운 경기였지만, 잘 잡아냈다"고 칭찬했다.
첫 두 세트를 잡은 뒤 3세트를 잡으면서 3년 전 악몽이 떠오를 법도 했다. 차 감독은 "경기 중이니 그 부분을 떠올리면 안 된다. 선수들의 눈빛이나 행동이 전혀 지고 싶은 마음이 없더라. 행동도 그렇게 하면서 반드시 이기겠다는 의지를 분명하게 보였다. 그런 부분이 상대를 압박하는데 도움이 되지 않았나 싶다"고 이야기했다.
서브로 6점을 올린 김다인을 향한 칭찬도 잊지 않았다. 차 감독은 "대등하게 가다가 20점 이후에 김다인의 서브 득점이 나오지 않았다면 결과가 어떻게 될 지 알 수가 없던 상황이다. 그 서브 몇 개로 승기를 잡았다고 해도 과언이 아닌 것 같다"고 이야기했다.
중국을 피해 한 수 아래로 평가받는 카자흐스탄과 맞대결을 펼치게 됐지만 경계는 늦추지 않았다. 차 감독은 "카자흐스탄은 사실 만만치 않은 팀이다. 스타팅으로 들어오는 6명의 선수의 신장이 높다. 그 부분을 어떻게 공격수들이 공략하는 지가 중요하다. 첫 번째는 리시브가 잘 돼야 한다. 또 상대 공격이 힘으로 때리는 경향이 있어 이제 그 부분을 얼마만큼 수비와 블로킹에서 조직적으로 움직이며 반격 과정을 만들어 내야할 것 같다"고 강조했다.
고마키=이종서기자 bellstop@sportschosun.com