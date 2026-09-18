'와 조 1위 8강이라니' 3년 전 악몽 되풀이 되지 않았다…"눈빛부터 이기겠다는 의지를 보이더라" [나고야 LIVE]

여자배구 차상현 감독 (고마키[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 18일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배구 조별리그 D조 3차전 대한민국과 베트남의 경기. 한국이 공격에 성공하자 차상현 감독이 기뻐하고 있다. 2026.9.18 image@yna.co.kr(끝)

베트남 격파한 대한민국 '승리 기쁨' (고마키[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 18일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배구 조별리그 D조 3차전 대한민국과 베트남의 경기. 승리한 대한민국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.18 image@yna.co.kr(끝)

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[고마키=스포츠조선 이종서 기자] 3년 전 악몽은 없었다.

차상현 감독이 이끄는 여자 배구대표팀은 18일 일본 고마키 파크 아레나에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 D조 3차전에서 베트남을 세트스코어 3대1(25-21, 25-21, 26-28, 25-18)로 승리했다.

한국으로서는 중요한 경기 중 하나였다. 이날 경기에서 패배할 경우 세계랭킹 7위 중국과 8강전에서 맞붙게 됐다.

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상대는 '난적' 베트남이었다. 베트남은 FIVB 랭킹 32위로 한국(28위)과 4단계 밖에 차이가 나지 않는다.

3년 전 열린 항저우 아시안게임에는 조별리그에서 베트남에 패배해 조 2위로 8강에 올라가 중국을 만나 메달을 얻지 못했다. 당시 한국은 세트스코어 2-0으로 앞서갔지만, 3세트 패배 후 급격하게 무너지면서 '리버스 스윕'을 당하기도 했다.

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두 번의 눈물은 없었다. 이날 한국은 1,2세트를 내리잡으며 분위기를 끌어올렸다. 3년 전과 마찬가지로 이날 경기에서도 3세트를 내줬다. 22-24에서 이다현의 득점과 박은진의 블로킹으로 승부를 듀스로 끌고가는데 성공했다. 그러나 26-26에서 베트남의 팜 퀸 흐엉에게 공격과 서브로 점수를 내주면서 4세트로 향하게 됐다. 4세트 초반 치열했지만, 이다현의 서브 득점과 육서영의 공격이 더해지면서 점수를 벌리는데 성공했고, 25-18로 승리를 잡았다.

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분위기 좋은 여자배구 (고마키[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 18일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배구 조별리그 D조 3차전 대한민국과 베트남의 경기. 대한민국 선수들이 4세트 베트남과 점수가 벌어지자 기뻐하고 있다. 2026.9.18 image@yna.co.kr(끝)

경기를 마친 뒤 차상현 대표팀 감독은 "아시안게임 조가 나온 뒤 반드시 베트남을 이겨야 유리한 고지에 올라갈 수 있다고 나와 선수들 모두 알고 있었다. 어느 때보다 선수들이 긴장한 모습도 보였고, 반대로 집중하는 모습도 나왔다. 선수들이 하나된 모습으로 반드시 이기겠다는 것이 많이 작용하면서 어려운 경기였지만, 잘 잡아냈다"고 칭찬했다.

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첫 두 세트를 잡은 뒤 3세트를 잡으면서 3년 전 악몽이 떠오를 법도 했다. 차 감독은 "경기 중이니 그 부분을 떠올리면 안 된다. 선수들의 눈빛이나 행동이 전혀 지고 싶은 마음이 없더라. 행동도 그렇게 하면서 반드시 이기겠다는 의지를 분명하게 보였다. 그런 부분이 상대를 압박하는데 도움이 되지 않았나 싶다"고 이야기했다.

서브하는 김다인 (고마키[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 18일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배구 조별리그 D조 3차전 대한민국과 베트남의 경기. 한국 김다인이 서브하고 있다. 2026.9.18 image@yna.co.kr(끝)

서브로 6점을 올린 김다인을 향한 칭찬도 잊지 않았다. 차 감독은 "대등하게 가다가 20점 이후에 김다인의 서브 득점이 나오지 않았다면 결과가 어떻게 될 지 알 수가 없던 상황이다. 그 서브 몇 개로 승기를 잡았다고 해도 과언이 아닌 것 같다"고 이야기했다.

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중국을 피해 한 수 아래로 평가받는 카자흐스탄과 맞대결을 펼치게 됐지만 경계는 늦추지 않았다. 차 감독은 "카자흐스탄은 사실 만만치 않은 팀이다. 스타팅으로 들어오는 6명의 선수의 신장이 높다. 그 부분을 어떻게 공격수들이 공략하는 지가 중요하다. 첫 번째는 리시브가 잘 돼야 한다. 또 상대 공격이 힘으로 때리는 경향이 있어 이제 그 부분을 얼마만큼 수비와 블로킹에서 조직적으로 움직이며 반격 과정을 만들어 내야할 것 같다"고 강조했다.

고마키=이종서기자 bellstop@sportschosun.com