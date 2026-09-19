'태극마크' 달고 '커리어하이'라니, 그만큼 절실했다 "점수 보니 그 때와 같아서…"

훈련 집중하는 김다인 (오카자키[일본 아이치현]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 한국 여자 배구 대표팀 김다인이 14일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 종합체육관에서 훈련에 집중하고 있다. 2026.9.14 mon@yna.co.kr(끝)

서브하는 김다인 (고마키[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 18일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배구 조별리그 D조 3차전 대한민국과 베트남의 경기. 한국 김다인이 서브하고 있다. 2026.9.18 image@yna.co.kr(끝)

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[고마키=스포츠조선 이종서 기자] "절대 놓치면 안 되겠다 싶었어요."

차상현 감독이 이끄는 여자 배구대표팀은 18일 일본 고마키 파크 아레나에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 D조 3차전에서 베트남을 세트스코어 3대1(25-21, 25-21, 26-28, 25-18)로 제압했다.

3년 전 열린 항저우 아시안게임에서 한국 여자배구는 '악몽'과 같은 시간을 보냈다. 조별리그에서 세트스코어 2-0으로 앞서다가 내리 세 번의 세트를 내주면서 역전패를 당했다. 조 2위가 된 한국은 8강전에서 '강호' 중국을 만났고, 결국 메달이 좌절됐다.

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이날 경기 역시 같은 상황에서 베트남을 만났다. 베트남을 이기면 한 수 아래로 평가받는 카자흐스탄을 만나고, 지면 중국과 경기를 해야만 했다.

김다인의 서브가 베트남을 흔들었다. 이날 총 6개의 서브에이스를 꽂아넣으면서 승리를 이끌었다. 지고 있던 상황에서 역전을 일궈내는 등 승부처에서 서브가 터졌다.

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차상현 대표팀 감독은 "대등하게 가다가 20점 이후에 김다인의 서브 득점이 나오지 않았다면 결과가 어떻게 될 지 알 수가 없던 상황이다. 그 서브 몇 개로 승기를 잡았다고 해도 과언이 아닌 것 같다"고 이야기했다.

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인터뷰하는 여자 배구 대표팀 김다인 (오카자키[일본 아이치현]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 한국 여자 배구 대표팀 김다인이 13일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 종합체육관에서 열린 여자 배구 대표팀 훈련을 마친 후 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 2026.9.14 mon@yna.co.kr(끝)

경기 후 김다인은 "오기 전부터 서브에 대한 감이 좋았다. 이곳에서 리듬이 좋지 못하다고 생각을 해서 오늘은 힘을 빼고 타이밍이나 스피드에 집중을 하자고 생각한 게 좋은 서브로 이어진 것 같다"고 말했다.

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3년 전 악몽도 잠시 떠올랐다. 김다인은 "끝까지 긴장의 끈을 놓을 수 없다. 19-15라는 점수를 봤는데 3년 전에도 19-15에서 뒤집힌 기억이 있어서 이걸 절대 놓치면 안 되겠다 싶었다"라며 "'끝날 때까지 해야한다', '지금 가야 한다' 이런 말을 해서 끝까지 잘 마무리한 것 같다"고 만족감을 내비쳤다.

3세트 패배 후 4세트 승리를 이끈 순간에 대해서는 "3세트에 우리가 서브나 이런 게 소극적으로 변하더라. 공격적으로 가면 좋았을텐데 핀치에 몰리다보니 그러지 못했다. 4세트에 들어가기 전에 선수들끼리 조금 더 공격적으로 임하자고 했다. 베트남의 리시브 포지션이 바뀌었는데 우리가 목적타를 정확하게 치려고 하다보니 스피드가 떨어진 것 같다. 우리 리듬대로 강하게 치고 공격적으로 책임감을 가지고 하자고 했다. 체력이 떨어질 수밖에 없는 상태라 힘들어도 도와주고, 팀으로 이겨내자고 했다"고 설명했다.

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베트남을 이긴 한국은 20일 카자흐스탄과 4강전 티켓을 두고 맞대결을 펼친다. 김다인은 "한 고비 넘겼다고 생각했다. 우리 목표는 8강이나 4강이 아니다. 팀원들과 합심해서 하나가 돼 목표를 이룰 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

고마키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com