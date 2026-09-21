"대만 배구계 아이돌" 1m65 세터에 완전히 반한 열도…"뛰어난 실력, 빼어난 미모 화제"

대만 세터 랴오리런. 사진=대만 킹웨일 타이베이 SNS

사진=아시아배구연맹(AVC)

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[스포츠조선 이종서 기자] '대만 12번 선수 예뻐요.'

일본과 대만은 20일 파크 아레나 고마키에서 2026 아이치-나고야 아시안게임 여자배구 8강전을 치렀다.

배구 인기가 높은 일본에서 이날 화제가 된 건 1997년생의 대만 세터 랴오이런.

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일본 '디 앤서'는 20일 '여자 배구 일본전에서 다시 한 번 인식된 귀여움. 후쿠오카에서 뛰었던 대만 29세 세터를 향해 강한 관심이 이어지고 있다'고 조명했다.

매체는 '이날 대만의 공격을 진두지휘한 선수는 바로 등번호 12번을 단 29세의 랴오이런'이라며 '신장 1m65의 코트 위 사령탑인 랴오이런은 2024~2025시즌 일본 무대인 카노아 라울레아즈 후쿠오카에서 활약한 바 있다. 뛰어난 실력은 물론 빼어난 미모까지 겸비해 대만 배구계의 아이돌로 불리며 현재는 대만 킹웨일 타이베이 소속으로 뛰고 있다'고 조명했다.

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랴오이런을 향한 일본의 관심은 이번만이 아니다. 매체는 '지난 8월 열린 아시아선수권대회 일본전 당시에도 랴오이런의 출전이 큰 화제를 모았다. 온라인 동영상 서비스(OTT)인 U-NEXT를 통해 경기가 생중계된 이날 역시 일본 시청자들의 시선을 단번에 사로잡았다'고 설명했다.

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대만 세터 랴오리런. 사진=대만 킹웨일 타이베이 SNS

매체는 '대만 세터 정말 귀엽다', '대만 세터는 여전히 사랑스럽다', '여자 배구 대만 12번 선수 예쁘다', '카노아 라울레아즈 후쿠오카 팬으로서 랴오이런 선수를 응원한다' 등의 네티즌 반응을 소개하기도 했다.

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한편, 이날 경기는 일본의 세트스코어 3대0(25-12, 25-16, 25-19) 승리로 끝났다. 일본은 블로킹 9대1, 서브 4대1 등 전반적으로 대만을 압도했다.

와다 유키코가 15득점, 사토 요시노가 14득점, 아키모토 미쿠가 11득점을 하는 등 고른 화력을 보여줬다.

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4강전에 진출한 일본은 한국과 맞붙는다. 한국은 20일 카자흐스탄과의 8강전에서 세트스코어 3대0(26-24, 27-25, 25-21) 승리를 거뒀다. 육서영이 20득점, 정호영이 10득점을 하는 활약을 펼쳤다.

결승전 문턱에서 성사된 한일전 매치는 21일 21일 오후 7시20분 파크 아레나 고마키에 열린다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com