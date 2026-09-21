'충격 셧아웃 완패' 한국 결승 진출 실패, 일본 못 넘었다…태국과 동메달 결정전 치른다[AG 배구]

여자 배구, 결승행 좌절 (고마키[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 21일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배구 한국과 일본의 준결승전에서 0-3으로 패배한 한국 선수들이 아쉬워하고 있다. 2026.9.21 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김민경 기자] 한국 여자배구대표팀이 결승 진출에 실패했다.

한국은 21일 일본 아이치현 파크아레나고마키에서 열린 2026 아이치-나고야아시안게임 여자배구 일본과 준결승전에서 세트스코어 0대3(20-25, 22-25, 16-25)으로 완패했다.

세계랭킹 28위 한국의 승리를 장담하기 어려웠다. 일본은 세계랭킹 6위를 자랑하는 강팀이기 때문. 한국은 2014년 인천 대회 이후 12년 만에 금메달에 도전했으나 끝내 일본의 벽을 넘지 못했다.

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한국은 2010년 광저우 동메달, 2014년 인천 금메달, 2018년 자카르타-팔렘방 동메달까지 대회 3연속 메달에 성공했지만, 2023년 항저우 대회에서는 5위에 그쳐 노메달 수모를 당했다. '배구 여제' 김연경의 은퇴와 함께 한국 여자배구가 급추락했다는 비판의 목소리가 거세지기 시작했다.

나현수 '공격' (고마키[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 21일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배구 한국과 일본의 준결승전. 한국 나현수가 공격하고 있다. 2026.9.21 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

이예림 '공격' (고마키[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 21일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배구 한국과 일본의 준결승전. 한국 이예림이 공격하고 있다. 2026.9.21 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

한국은 8년 만에 아시안게임 메달 가능성은 남겨뒀다. 22일 태국(세계랭킹 13위)과 동메달 결정전을 치른다. 태국은 이날 중국(세계랭킹 7위)과 풀세트 접전을 펼친 여파가 우려되지만, 중국이 당황할 정도로 끈질긴 플레이를 보여줬다.

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나현수가 팀 내 최다인 14점을 뽑았으나 한국의 승리를 이끌기는 역부족이었다. 강소휘 이다현 정호영 육서영 등 주축 선수들이 힘을 쓰지 못하니 기적을 쓸 수 없었다. 일본이 선수 4명이 10득점 이상 기록하며 다채로운 공격을 펼친 것과는 차이가 컸다.

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여자 배구, 결승행 좌절 (고마키[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 21일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배구 한국과 일본의 준결승전에서 0-3으로 패배한 한국 선수들이 아쉬워하고 있다. 2026.9.21 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com