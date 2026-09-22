日 막장 AG 운영은 계속 된다…셔틀버스가 안 온다고? "길을 잃었어요"

(260917) -- NAGOYA, Sept. 17, 2026 (Xinhua) -- Spectators leave Aichi International Arena for the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Nagoya, Japan, Sept. 17, 2026. (Xinhua/Wu Zhizun)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] 역대 최악의 아시안게임은 예약을 마친 것 같다.

일본 '스포츠호치'는 22일 '32년 만에 일본에서 열린 아이치-나고야 아시안게임 배구 경기장인 아이치현 고마키시 스포츠 공원 종합 체육관에서 황당한 소동이 벌어졌다'고 전했다.

사건은 21일 한국과 일본의 배구 준결승전을 마치고 일어났다. 국제배구연맹(FIVB) 랭킹 28위인 한국은 6위 일본을 만나 0대3으로 패배하며 결승 진출이 좌절됐다.

Advertisement

여자 배구, 결승행 좌절 【 연합뉴스】

매체는 경기를 소개하며 '앞선 경기가 길어진 탓에 예정보다 약 50분 늦게 시작된 이날 경기는 오후 9시 40분쯤이 돼서야 종료됐다'고 밝혔다.

이어 매체는 '경기 후 약 30명의 취재진이 대회 조직위원회가 마련한 나고야역행 셔틀버스를 타기 위해 승강장에 모였지만 버스는 나타나지 않았다'며 '30분가량 기다림이 이어지던 중 경기장 관계자로부터 당황스러운 공지가 전달됐다'고 설명했다.

Advertisement

매체에 따르면 경기장 관계자는 "버스가 이쪽으로 오는 길을 잃어버렸다"고 했다.

Advertisement

현장의 취재진 사이에서는 "어떻게 이런 일이 있을 수 있느냐"며 한숨이 터져 나왔다. 매체는 '현장에 있던 해외 취재진 몇 명 역시 당혹감을 감추지 못하는 모습이었다'고 했다.

Advertisement

경기장 관계자는 "이번 대회에서 버스와 운전기사를 충분히 확보하기 위해 아이치현 외부 지역에서 인력을 호출하는 경우도 있다"며 "이번 건 역시 그 사례다. 기사가 이 지역 지리에 어두워 길을 헤맨 것"이라고 해명했다.

(260917) -- NAGOYA, Sept. 17, 2026 (Xinhua) -- A bus with decorations for the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 is seen in Nagoya, Japan, Sept. 17, 2026. (Xinhua/Wu Zhizun)

이번 대회에서 교통 문제는 꾸준하게 나오고 있다. 한국 농구 대표팀은 일본과의 결승전을 앞두고 슈팅 훈련을 진행하려고 했지만, 셔틀 버스가 나타나지 않는 황당한 일을 겪었다. 결국 한국은 훈련을 취소했다. 귀국날에도 조직위가 배정한 버스가 제 시간에 나타나지 않았다.

Advertisement

한국 축구대표팀은 지난 16일 경기가 열릴 예정이었던 럭비 경기장이 아닌 야구장으로 가기도 했다.

'스포츠호치'는 '버스는 한참 뒤에야 뒤늦게 도착했지만, 일본에서 개최된 대형 스포츠 대회에서 취재 기자들조차 좀처럼 겪어보지 못한 촌극이었다'고 지적했다.

이종서기자 bellstop@sportschosun.com