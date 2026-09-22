'일본→태국 연패' 女배구 대망신! → 김연경 빠지고 연속 노메달

'끝까지 해보자' (고마키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 22일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배구 대한민국과 태국의 동메달 결정전. 태국에 1,2세트를 내준 대한민국 대표팀 선수들이 대화를 나누고 있다. 2026.9.22 dwise@yna.co.kr(끝)

'끝까지 해보자' (고마키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 22일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배구 대한민국과 태국의 동메달 결정전. 태국에 1,2세트를 내준 대한민국 대표팀 선수들이 대화를 나누고 있다. 2026.9.22 dwise@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 한국 여자 배구가 아시안게임 2회 연속 '노메달'에 그쳤다.

차상현 감독이 이끄는 한국 여자배구대표팀은 22일 일본 아이치현 파크아레나고마키에서 열린 2026 아이치-나고야아시안게임 여자배구 동메달 결정전서 태국에 세트스코어 0대3(20-25, 19-25, 23-25) 완패했다.

한국은 지난 항저우 아시안게임에 이어 2개 대회 연속 메달 획득에 실패했다. '배구 여제' 김연경이 대표팀에서 은퇴하고 난 뒤 아시아에서도 평범한 팀으로 전락했다.

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이번 대회 초반 기세는 좋았다.

조별예선에서 비교적 약체를 만나 쾌조의 스타트를 끊었다. 세계랭킹 28위 한국은 홍콩(127위)과 카타르(107위)를 3대0으로 셧아웃, 베트남(32위)도 3대1로 제압했다.

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8강에서도 카자흐스탄(42위)을 3대0으로 완파했다.

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4강까지 순항한 한국은 갑자기 높아진 난이도에 좌절했다. 준결승에서 개최국 일본을 만나 한 세트도 못 따고 무릎을 꿇었다. 일본은 세계랭킹 6위의 강호다.

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13위 태국은 준결승에서 7위 중국에 접전 끝에 2대3으로 졌다.

태국 역시 한국보다 한 수 위였다.

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한국은 1세트와 2세트 속절 없이 내줬다. 배수진을 친 3세트 격렬하게 저항했다. 한때 11-8까지 앞섰으나 이내 12-12 따라잡혔다.

17-17에서 강소휘의 공격이 막히면서 역전 빌미를 제공했다. 태국의 반격을 막아내지 못해 결국 17-18로 뒤집혔다. 22-23에서 육서영의 공격이 라인을 벗어났다.

매치포인트에 몰린 한국은 끈질긴 수비로 버텼으나 마지막에 강소휘가 넘기기를 시도한 공이 네트에 걸리면서 아쉬움을 삼켰다.

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한국은 2010년 광저우 동메달, 2014년 인천 금메달, 2018년 자카르타-팔렘방 동메달까지 아시안게임 메달 단골손님이었다.

하지만 2023년 항저우 5위에 이어 이번 대회 4위로 고개를 숙였다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com