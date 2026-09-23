대항항공 새 외국인 케트진스키 입국…"늦게 합류한 만큼 좋은 모습 보이겠다"

대한항공 새 외국인 선수 쎈더 케트진스키. 사진제공=대한항공

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[스포츠조선 김민경 기자] 대한항공 새 외국인 선수 쎈더 케트진스키가 한국에 왔다.

대한항공은 23일 '2026-2027시즌 외국인선수 트라이아웃에서 선발된 쎈더 케트진스키(Xander Ketrzynski, 등록명 케트진스키, 등번호 8번/OP,OH)가 22일 인천공항으로 입국했다'고 알렸다.

케트진스키(2000년생, 키 2m7)는 높은 점프를 갖추고 양쪽 사이드에서 공격이 가능한 다재다능한 스타일의 공격수로 대한항공에서 다양하고 활발한 공격력을 보여줄 것으로 기대된다.

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독일, 프랑스 등 다양한 리그에서 활약했으며, 특히 2024-2025시즌 독일 분데스리가 베스트 스코어러로 선정되는 등 세계적인 리그에서도 인정받았다.

2026년 캐나다 남자 배구 국가대표로 최근 종료된 북중미남자배구선수권대회 준우승을 이끌며 활약을 펼졌다.

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케트진스키는 팬들에게 "오래 기다려주셔서 감사하다. 늦게 합류하는 만큼 코트안에서 좋은 모습 보이겠다"고 밝혔다.

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케트진스키는 곧바로 배구단에 합류해 본격적인 훈련에 돌입한다.

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김민경 기자 rina1130@sportschosun.com