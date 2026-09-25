[오피셜]김연경 없는 韓 '노메달→뉴노멀'! '은메달도 수모' 日, '립스틱' 외모 논란 대충격…배구협회 결국 '비방, 중상 자제' 공식 입장 발표

일본배구협회 SNS

'괜찮아, 차분하게' (고마키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 22일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배구 대한민국과 태국의 동메달 결정전. 대한민국 대표팀 선수들이 실점한 뒤 서로를 격려하고 있다. 2026.9.22

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[스포츠조선 김성원 기자]눈높이가 달랐다.

한국 여자 배구는 아시안게임 2회 연속 '노메달'에 그쳤다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강에서 일본에 세트스코어 0대3으로 완패하며 결승 진출에 실패했다.

태국과의 동메달 결정전에서도 0대3으로 무너졌다. '배구 여제' 김연경이 은퇴한 뒤 아시아에서도 '메달'과 거리가 먼 그저그런 팀으로 전락했다. 한국은 2010년 광저우 동메달, 2014년 인천 금메달, 2018년 자카르타-팔렘방 동메달을 차지했다. 하지만 2022년 항저우 대회에선 5위에 머물렀다.

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그런데 일본 여자 배구는 메달을 목에 걸고도 더 큰 비난을 받고 있다. 세계랭킹 6위 일본은 22일 여자 배구 결승전에서 7위 중국에 0대3으로 완패했다. 1978년 방콕 대회 이후 48년 만의 금메달을 꿈꿨지만 실패했다. 두 대회 연속 은메달에 그쳤다.

일본에선 선수들이 외모 단장에 치중하느라 경기에 집중하지 못한다는 비판이 거세게 일었다. '배구에 아이돌은 필요 없다'는 지적이다.

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특히 한국전에선 세터 세키 나나미가 벤치에서 입술에 립스틱 바를 바르는 모습이 포착돼 논란이 됐다. 중국에 패배한 이후에는 선수들의 웃는 모습에 팬들은 또 좌절했다.

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선수들이 무분별 비난에 노출되자 일본배구협회가 25일 결국 입장을 발표했다. 협회는 '선수에 대한 비방·중상에 관한 부탁'이라는 입장문을 통해 '선수들은 경기의 매 순간을 위해 연습을 거듭하며 준비를 했다. 경기에서는 기대한 대로 플레이할 수 있는 경우도 있지만, 원하는 결과에 도달하지 못하는 경우도 있다. 그럼에도 선수들은 팀 동료와 스태프, 그리고 응원해 주시는 모든 분들의 마음을 가슴에 품고 코트에 서 있다'고 설명했다.

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그리고 '더 나은 플레이와 팀을 목표로 할 때, 경기와 팀에 대한 솔직한 의견은 중요한 것'이라면서도 비방·중상에 대해서는 '선수들이 마음이 아프거나 불안·두려움을 느낄 수 있다. 선수들에게 향한 말은 화면 너머의 한 사람에게 닿고 있다. SNS 등에서 말을 전할 때에는 그 말을 받는 선수와 그 선수를 지원하는 사람들을 생각해 주시면 감사하겠다'고 강조했다.

배구협회는 이어 '선수들이 안심하고 배구에 임하며 역량을 발휘할 수 있는 환경을 만들기 위해, 협회는 앞으로도 계속해서 선수들을 지원하겠다. 여러분께서는 비방이나 무심한 말이 아닌, 선수들에게 힘이 되는 따뜻한 응원을 보내주시면 감사하겠다'고 덧붙였다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com