'황당 셔틀' 악재에도 한국男배구, 대만 3대1 완파…중국전 상관없이 '8강 조기 확정'

한국 남자 배구 대표팀. 연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] 훈련조차 하지 못하게 만든 황당한 배차 촌극도 한국 남자 배구의 결의를 꺾지 못했다. 라미레스호가 대회 첫 고비였던 대만을 제압하고 8강 진출 티켓을 조기에 거머쥐었다.

이사나예 라미레스 감독이 이끄는 한국 남자 배구 대표팀은 28일 일본 아이치현 고마키 파크아레나고마키에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 남자 배구 조별리그 D조 2차전에서 대만을 세트스코어 3대1(24-26, 25-10, 25-15, 25-23)로 꺾었다.

필리핀과의 1차전에 이어 기분 좋은 2연승을 내달린 한국은 29일 펼쳐질 중국과의 조별리그 최종전 결과와 상관없이 조 2위까지 주어지는 8강 토너먼트 진출을 조기 확정했다.

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경기 전 대표팀은 어처구니없는 해프닝을 겪었다. 조직위원회에서 배정한 공식 셔틀버스가 훈련장이 아닌 엉뚱한 장소로 운행하는 대형 촌극이 발생한 것. 결국 라미레스호는 코트 적응 및 사전 훈련을 전혀 진행하지 못한 채 곧바로 실전에 돌입해야 했다.

악재의 여파는 1세트 초반 고스란히 드러났다. 전반적으로 조직력이 흔들리며 대만에 끌려간 한국은 24-24 듀스까지 끈질기게 추격했으나, 막판 공격 범실이 겹치며 24-26으로 첫 세트를 먼저 내줬다.

지시 내리는 이사나예 라미레스 감독. 연합뉴스

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하지만 3년 전 항저우 참사를 되풀이하지 않겠다는 선수단의 집중력은 2세트부터 매섭게 폭발했다.

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전열을 정비한 한국은 2세트 시작과 함께 파상공세를 퍼부으며 연속 5득점으로 기선을 제압했다. 전날 감기 몸살로 결장했던 '에이스' 허수봉이 펄펄 날았다. 허수봉은 2세트에만 서브 득점 1개와 블로킹 2개를 묶어 혼자 8점을 몰아쳤고, 당황한 대만이 범실로 자멸하며 25-10 압승을 거뒀다.

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분위기를 완전히 가져온 한국은 3세트에서도 세터 한태준의 날카로운 조율 아래 임성진, 차영석, 이상현 등 코트 위 주전들이 고른 화력을 뽐냈다. 중반 이후 15-10까지 격차를 벌린 뒤 25-15로 손쉽게 세트를 챙겼다.

마지막 4세트는 치열한 접전이었다. 벼랑 끝에 몰린 대만의 강서브에 고전하며 17-19까지 끌려갔으나, 뒷심에서 한국이 한 수 위였다. 허수봉의 천금 같은 터치아웃 득점과 상대 범실로 20-20 균형을 맞췄고, 곧이어 임동혁의 호쾌한 서브 에이스가 터지며 경기장을 뒤흔들었다. 23-23 매치 포인트 상황에서 임동혁의 오픈 강타가 내리꽂혔고, 상대의 마지막 공격 범실이 나오며 승부에 마침표를 찍었다.

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이날 한국은 복귀한 허수봉이 블로킹 3개를 곁들여 팀 내 최다인 18점을 올리며 승리의 일등공신이 됐다. '쌍포' 파트너 임동혁 역시 결정적인 서브 에이스를 포함해 16점을 폭발하며 승리를 견인했다.

첫 고비를 기분 좋게 넘긴 한국은 29일 오후 7시 숙적 중국을 상대로 조 1위 자리를 놓고 진검승부를 펼친다.

연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com