'날벼락' 한국 또 당했다…축구, 농구에 이어 배구까지, "조직위 항의"→그래도 이겼다 [나고야 LIVE]

셧아웃 승리 거둔 한국 남자 배구 대표팀 (고마키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 27일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 배구 예선 대한민국과 필리핀의 경기. 3-0 셧아웃 승리를 거둔 한국 이사나예 라미레스 감독과 대표팀 선수들이 코트 가운데에 모여 파이팅을 외치고 있다. 2026.9.27 eastsea@yna.co.kr(끝)

지시 내리는 이사나예 라미레스 감독 (고마키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 27일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 배구 예선 대한민국과 필리핀의 경기. 1세트에서 한국 이사나예 라미레스 감독이 선수들에게 작전 지시를 내리고 있다. 2026.9.27 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 한국 대표팀이 또 버스 문제로 훈련이 불발됐다.

이사나예 라미레스 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 한국 남자배구 대표팀은 28일 대만전을 앞두고 황당한 일을 겪었다.

오전 훈련을 한 뒤 오후 7시 대만과 조별리그 2차전을 치르는 일정이었다.

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한국은 오전 훈련을 위해 조직위원회가 배정한 셔틀버스를 탔다. 그러나 이 버스는 훈련장이 있는 이누야마가 아닌 약 1시간 거리에 있는 오카자키 양궁장으로 향했다.

지체된 시간에 거리까지 멀어 훈련장으로 돌아가서 훈련을 할 수도 없는 상황. 결국 훈련을 취소했다.

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이번 아시안게임에서 한국은 유독 '교통 문제'를 많이 겪고 있다. 축구 대표팀은 카타르전이 열린 지난 15일 축구장이 아닌 야구장을 다녀왔고, 16일 회복 훈련 때는 버스가 오지 않았다.

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농구 대표팀은 20일 일본과의 결승을 앞두고 훈련장 이동 차량이 오지 않아 훈련을 하지 못했다. 또 야구 대표팀은 그라운드 사정으로 훈련 취소를 일방적으로 통보를 받고, 이후 훈련장 및 차량 배정을 못받기도 했다.

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협회 관계자도 이 부분을 염두에 두고 조직위에 거듭 확인을 했다. 문제없다는 답을 들었지만, 결국 사고가 터졌다.

배구협회는 일단 대한체육회를 통해 조직위원회에 공식 항의를 했다.

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한국 남자 배구, 필리핀 상대 3-0 셧아웃 완파 (고마키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 27일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 배구 예선 대한민국과 필리핀의 경기. 3-0 셧아웃 승리를 거둔 한국 대표팀 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.27 eastsea@yna.co.kr(끝)

오전 훈련을 하지 못하는 우여곡절이 있었지만, 한국은 대만을 세트스코어 3대1(24-26, 25-10, 25-15, 25-23)으로 제압했다. 조별리그 2연승을 달린 한국은 8강 진출을 확정했다.

1세트를 듀스 승부 끝에 내줬지만, 2~3세트를 압도적인 경기력으로 승리했다. 4세트 21-22로 끌려갔지만, 허수봉의 공격 득점과 이상현의 블로킹 득점으로 역전에 성공했고, 결국 듀스 승부없이 승리를 잡아냈다. 이날 한국은 허수봉이 18득점을 기록했고, 임동혁이 16득점으로 활약했다. 이상현(9득점)과 임성진(8득점)은 17득점을 합작했다.

한국은 29일 중국과 조 1위를 두고 맞대결을 펼친다.

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나고야=이종서기자 bellstop@sportschosun.com