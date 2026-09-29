SOOP 수퍼스 첫선 → 인아웃·캐치볼 규정 변경, 확 달라진 아시아쿼터까지…여수 NH농협컵, 새롭게 달라졌다

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[스포츠조선 김영록 기자] 겨울 스포츠의 꽃, 프로배구의 계절이 성큼 다가왔다.

2026 여수 NH농협컵 프로배구대회가 오는 10월 11일~25일까지 전라남도 여수 진남체육관에서 개최된다.

이번 대회는 11~18일 여자부, 19~25일 남자부 경기가 펼쳐진다. 특히 2026~2027시즌을 앞두고 국제배구연맹(FIVB) 기준에 맞춘 경기 규정이 새롭게 적용되는 가운데, 자유계약제로 전환된 아시아쿼터제도와 여자부 신생 구단 SOOP 수퍼스의 합류 등 다양한 변화가 팬들의 관심을 모으고 있다.

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FIVB 기준에 맞춰 달라지는 경기 규정

2026~2027시즌부터 FIVB 규정에 따라 인·아웃 판독 기준이 변경된다. 기존에는 '접지면이 최대로 압박된 상황'을 기준으로 라인의 안쪽 선이 보이지 않을 경우 IN으로 판정했지만, 새 시즌부터는 공이 바닥과 접촉하는 어느 시점이든 라인과 닿아 있다면 IN으로 판정한다.

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세트 종료 후 코트 체인지 방식도 개정된다. 2세트 종료 후 코트를 교대하며, 승부가 5세트까지 이어질 경우 코인 토스를 통해 코트와 서브권을 결정한다. 이후 한 팀이 8점에 도달하면 기존과 동일한 방식으로 코트를 교대해 경기를 진행한다.

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리시빙팀의 포지션 폴트 판정 기준도 완화된다. 기존에는 서버가 공을 토스하는 순간을 기준으로 포지션 폴트를 판정했으나, 새 시즌부터는 서버의 서브 동작, 즉 스텝·팔과 다리의 움직임 등 서브 모션이 시작되는 순간을 기준으로 판정한다.

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캐치볼과 관련해서는 규정 자체에는 변화가 없지만 그동안 다소 완화해서 경기에 적용했던 행위에 대해 이번 대회부터는 FIVB 교육지침에 따른 판정기준을 적용한다. 이에 따라 ▲손바닥으로 공을 잡는 행위 ▲공의 궤적을 변경하는 행위 ▲공을 끌어내리거나 걷어 올리는 행위 ▲공을 밀어 넘기는 행위 등은 반칙 여부를 보다 명확하게 판단하게 된다.

네트터치 판정 기준도 변경된다. 기존에는 인플레이 도중 발생한 네트터치를 폭넓게 반칙으로 적용했지만 새 시즌부터는 FIVB 판정 기준에 따라 선수의 '플레잉 동작(실제 경기 동작)'과 관련된 네트터치인지 여부를 중심으로 판정한다. ▲도약하는 과정 ▲공을 타격하거나 타격을 시도하는 과정 ▲안전하게 착지하는 과정 ▲새로운 동작을 준비하는 과정 등에서 발생한 네트터치 여부를 기준으로 판단한다.

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자유계약제로 확 바뀐 아시아쿼터

2023~2024시즌부터 도입된 아시아쿼터 제도는 이번 시즌부터 자유계약제로 전환되었다. 이에 따라 각 구단의 선수 선택 폭이 넓어지면서 새로운 선수들이 V-리그 무대를 밟게 됐고, 유니폼을 바꿔 입은 경력자들도 있다. 남자부에서는 7개 구단 모두 새로운 아시아쿼터 선수를 영입했다. 대한항공은 일본 국적의 야마모토, 현대캐피탈은 중국 국가대표 아포짓 스파이커 장추안과 함께한다. KB손해보험은 타루샤, 한국전력은 우스만, 삼성화재는 왕빈을 영입하며 아웃사이드 히터진을 보강했다. 우리카드는 마틴, OK저축은행은 페이즈를 선택했으며, 두 선수 모두 이란 출신 미들블로커다.

여자부에서도 새로운 얼굴들이 대거 합류했다. 정관장은 중국 출신 아웃사이드 히터 종휘를, SOOP 수퍼스는 중국 출신 미들블로커 이즈쉬에를 영입했다. 한국도로공사와 IBK기업은행은 일본 출신 아웃사이드 히터 미미와 미와를 각각 선택했다.

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익숙한 얼굴들의 새로운 도전도 이어진다. 2024~2025시즌 정관장에서 활약하며 '메가 열풍'을 일으켰던 메가는 현대건설로 자리를 옮겼고, 2025~2026시즌 현대건설 소속이었던 자스티스는 흥국생명에서 새 시즌을 맞이한다. 2023~2024시즌부터 2025~2026시즌까지 한국도로공사에서 활약했던 타나차는 GS칼텍스로 이적해 친정팀과의 맞대결을 예고하고 있다.

새 출발선에 선 SOOP 수퍼스

여자부 신생 구단 SOOP 수퍼스도 이번 여수 컵대회를 통해 배구팬들에게 첫선을 보인다. 김세진 감독이 초대 사령탑으로 지휘봉을 잡은 SOOP 수퍼스는 새로운 외국인 선수 오드리아나(OP/MB)와 아시아쿼터 이즈쉬에를 비롯해 전새얀, 고의정, 유가람 등 국내 선수들을 영입하며

전력을 보강했다. 김세진 감독은 남자부 신생팀이었던 러시앤캐시(현 OK저축은행)를 이끌고 2014~2015시즌과 2015~2016시즌 연속 우승을 달성한 바 있다. 새로운 도전에 나선 김세진 감독과 SOOP 수퍼스가 창단 첫 공식 대회에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모인다.

여수에서 시작되는 2026~2027시즌의 새로운 이야기

2026 여수 NH농협컵 프로배구대회는 새 시즌을 앞두고 달라진 경기 규정과 새로운 선수 구성, 신생 구단의 등장까지 다양한 변화를 한자리에서 확인할 수 있는 무대가 될 전망이다. 새 시즌을 기다려온 배구팬들에게 본격적인 프로배구의 시작을 알린다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com