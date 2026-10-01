'이럴 수가' 휠체어 탄 공격수, 결국 인대 손상 진단… '61년 만의 노메달' 수모 씻으려는데 자존심 회복도 '빨간불' [나고야 LIVE]

휠체어 타고 퇴장하는 배구 대표팀 공격수 임성진 (고마키[일본]=연합뉴스) 김경윤 기자 = 남자 배구 국가대표 임성진이 29일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 조별리그 D조 중국과 3차전을 마친 뒤 휠체어를 타고 나가고 있다. 임성진은 이날 경기 중 발목 부상으로 교체됐다. 2026.9.30 cycle@yna.co.kr(끝)

셧아웃 승리 거둔 한국 남자 배구 대표팀 (고마키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 27일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 배구 예선 대한민국과 필리핀의 경기. 3-0 셧아웃 승리를 거둔 한국 이사나예 라미레스 감독과 대표팀 선수들이 코트 가운데에 모여 파이팅을 외치고 있다. 2026.9.27 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 8년 만에 아시안게임 메달 획득에 도전하는 남자 배구대표팀에 대형 악재가 닥쳤다.

대한배구협회는 지난달 30일 임성진의 몸 상태를 설명했다. 병원 검진을 받았고, 인대 부분 손상 소견이 나왔다.

임성진(27·국군체육부대)은 지난달 29일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 D조 3차전 중국과의 경기에서 4세트 도중 부상이 생겼다. 4세트 블로킹을 시도하다가 착지하는 과정에서 오른쪽 발목을 다쳤다. 고통을 호소한 그는 결국 걷지 못한 채 휠체어를 타고 코트 밖으로 나갔다. 경기 후에도 휠체어를 타고 움직어야만 했다.

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공격 시도하는 임성진 (고마키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 27일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 배구 예선 대한민국과 필리핀의 경기. 1세트에서 임성진이 공격을 시도하고 있다. 2026.9.27 eastsea@yna.co.kr(끝)

인대 손상으로 인해 임성진은 남은 경기 출전이 어려워졌다.

한국 대표팀으로서는 큰 손실이다. 임성진은 지난달 27일 필리핀전에서 13득점으로 셧아웃 승리를 이끌었고, 부상으로 코트를 떠난 중국전에서도 교체 직전까지 10득점으로 좋은 모습을 보여줬다. 한국으로서는 한쪽 날개가 완전히 꺾인 셈이다.

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더욱이 이번 대회는 살인적인 일정으로 진행되고 있다. 3일 연속 조별리그를 치른 뒤 하루 휴식 후 3일 연속 경기를 해야 한다. 한 명의 선수가 중요한 이유다.

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한국은 임성진이 빠진 가운데 중국에 풀세트 접전 끝에 세트스코어 2대3(27-25, 23-25, 25-21, 25-22 , 12-15)으로 패배했다. 결국 조 2위로 통과하게 됐고, 8강전에서 '우승 후보'인 이란을 만나게 됐다. 이란은 3년 전 항저우 대회에서 우승을 차지했다.

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한국은 이번 대회에서 자존심 회복을 노렸다. 한국 남자 배구는 1966년 방콕 대회부터 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임까지 14회 연속 메달을 목에 걸어왔다. 그러나 2023년 열린 항저우 아시안게임에서 61년 만에 노메달 수모를 겪고, 이번 대회 다시 한 번 메달을 목표로 내걸었다.

조별리그를 비교적 잘 치러왔지만, 주축 선수의 부상이 생기면서 조금 더 어려운 길을 걷게 됐다.

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나고야=이종서기자 bellstop@sportschosun.com