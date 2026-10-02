고작 13살이 亞 폭격했다고?…2m10 괴물 등장에 긴장했던 日 "비현실적인 선수"

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] "비현실적이야."

일본 매체 '닛칸스포츠'는 1일 카타르의 '신성' 무바라크 무사 티크 마두트(14)를 조명했다.

2m10의 거대한 키. '닛칸스포츠'는 '압도적인 체격 조건으로 눈길을 끈다'고 밝혔다. 그러나 마두트를 향해 관심이 큰 이유는 단순히 신장이 아니었다.

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매체는 '그는 2012년 11월 24일 남수단에서 태어났다. 일본 학제로 치면 겨우 중학교 2학년에 해당하는 나이'라고 했다.

이어 매체는 '프랑스 매체 레키프 등에 따르면 지난 9월 기타큐슈에서 열린 아시아선수권대회 당시 이미 큰 화제를 모았던 이 무서운 유망주는 올해 18세 이하(U-18) 단계를 뛰어넘는 엄청난 월반을 통해 곧바로 성인 국가대표팀 데뷔전을 치렀다'고 설명했다.

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큰 키에서 나오는 공격력은 최강이다. 매체는 '이번 아시안게임에서도 그는 어엿한 에이스로 맹활약 중'이라며 '카타르는 조별리그 최종전에서 인도에 아쉽게 패했지만, 마지막 세트가 22-24로 끝날 만큼 치열했던 이 경기에서 마두트는 홀로 40득점을 쏟아부었다. 그는 앞선 홍콩전에서 22득점, 베트남전에서 19득점을 올리며 이번 대회 단 3경기 만에 무려 81득점을 기록했다'고 조명했다.

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이어 '이는 성인 프로 선수에게도 경이로운 수치인데 이를 14세 소년이 해냈다는 사실은 거의 비현실적으로 느껴질 정도'라며 '그는 실내 배구뿐만 아니라 비치발리볼까지 병행하는 이도류 선수로도 활약하고 있다'고 설명했다.

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또 다른 일본 매체 '디 앤서'도 '지난달 아시아 선수권 대회에서도 주목을 받은 신동이었으며, 이번 일본 대표팀에서 가장 어린 와세다 대학에 재학 중인 겐토 아사노보다 8살 어리다'고 조명하기도 했다.

매체는 팬들 및 해외 언론의 반응도 담았다. '신비 그 자체다', '도무지 믿을 수 없다, 비현실적인 선수다' 등이었다.

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일본도 경계를 잔뜩 했다. '디 앤서'는 '일본배구협회에 따르면 일본은 카타르와 14승2패의 전적을 기록하고 있다. 큰 승률을 기록했지만, 상대 코트에는 강력한 존재감이 있다'고 했다.

일본의 조직력 앞에서는 마두트도 어쩔 수 없었다. 일본은 마두트를 앞세운 카타르를 8강전에서 만나 세트스코어 3대0(25-14, 25-13, 25-12)으로 가볍게 제압했다. 마두트는 블로킹 1득점 포함 4득점으로 묶였다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com