대한항공 초강력 승부수의 핵심 "트레이드 소식에 정말 기뻤다. 아내에게 '쉴 때 아니다' 말했다"

사진제공=공동취재단

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] "정말 기뻤다. 아내에게 쉴 때가 아닌 것 같다고 했다."

2026~2027시즌을 앞두고 프로배구 남자부 대한항공에 합류한 리베로 이상욱은 일본 오사카 사카이시 일본제철 사카이체육관에서 열린 팀 훈련을 마친 뒤 이렇게 말했다. 새 시즌을 앞두고 일본 전지훈련에 참가 중인 이상욱은 "대한항공에는 스타 선수가 정말 많다. 리베로는 상대적으로 크게 주목받는 포지션은 아니지만 팬들의 기억에 오래 남는 선수가 되고 싶다"고 했다.

이상욱은 5월 트레이드를 통해 삼성화재에서 대한항공으로 유니폼을 갈아입었다. 대한항공이 세터 유광우와 리베로 강승일을 삼성화재에 보내고 이상욱을 영입하는 2대1 트레이드였다. 경험이 풍부한 베테랑 리베로를 영입해 후위를 강화하려는 선택이었다.

Advertisement

이상욱에게 대한항공은 오래전부터 인연이 닿을 듯 닿지 않았던 팀이기도 하다. 그는 "대학교 3학년 때부터 박기원 전 감독님을 통해 대한항공과 인연이 있었다. 이후에도 매년 트레이드를 시도했지만 성사되지 않았다"며 "그래서 이번에 트레이드 소식을 들었을 때 정말 기뻤다"고 말했다. 그리고 계속해 "당시 휴가 중이었는데 '아내에게 나 지금 쉴 때가 아닌 것 같다'고 양해를 구하고 개인 트레이너를 찾아가 몸 만들기에 들어갔다"며 웃었다.

매번 네트 건너편에서만 만났던 대한항공에 직접 몸담아 보니 '강팀'인데는 이유가 있었다. 이상욱은 다른 팀과의 차이로 선수들의 높은 '배구 이해도'를 가장 먼저 꼽았다. 이상욱은 "선후배 관계가 잘 잡혀 있고 무엇보다 운동할 때는 모두가 진지하게 임하는 분위기가 기본적으로 깔려 있다"며 "수비를 하다 보면 내가 레프트 쪽에서 빠져야 하는 상황이 생기는데, 따로 말하지 않아도 선수들이 한 팀처럼 자동으로 움직인다"고 했다.

Advertisement

그 바탕에는 베테랑 선수들이 중심을 잡고 후배들을 이끄는 문화가 있다는 것이 그의 설명이다. 이상욱은 "규민이 형이나 재영이 형처럼 오랫동안 정상급에서 뛴 베테랑들이 중심을 잘 잡아주고, 레프트에는 지석이, 라이트에는 동혁이처럼 각 포지션에서 중심이 되는 선수들이 있다"며 "어린 선수들도 이들을 보고 배우니 자연스럽게 배구 이해도가 높아질 수밖에 없는 것 같다"고 말했다.

Advertisement

새 팀 적응에는 김규민과 정지석 등 팀 내 고참들의 도움이 컸다. 이상욱은 "원래 친했던 형들이 많았고 한선수 형과도 대표팀에서 함께한 적이 있어 적응하는 데 어려움은 없었다"며 "지석이는 훈련할 때 우리 팀이 어떤 배구를 하는지, 상황마다 어떻게 움직여야 하는지 알려줬고 특히 리시브 라인에 대해 이야기를 많이 해줬다"고 했다. 이어 "규민이 형은 저녁도 자주 사주면서 팀 분위기나 생활에 대한 이야기를 많이 해줬다. 선수 형, 규민이 형과 컴퓨터 게임도 하면서 가까워졌다"고 덧붙였다.

Advertisement

헤난 달 조토 감독과 하파엘 코치에게는 익숙했던 배구와는 다른 방식도 배우고 있다. 이상욱은 "한국에서는 리시브할 때 공을 몸 앞에서 잡으라고 배웠는데 감독님과 하파엘 코치는 사이드에서도 공을 잡을 수 있어야 한다고 강조한다"며 "새로운 방식인 만큼 최대한 빨리 습득하려고 한다"고 말했다. 이어 "다른 팀에 있을 때보다 개인 기량뿐 아니라 배구를 이해하는 능력도 하루하루 성장하고 있다는 걸 느낀다"고 했다.

대한항공은 2026 아이치-나고야 아시안게임에 출전한 정한용, 임재영, 임동혁, 최준혁 등이 3일 훈련에 합류하며 뒤늦게 '완전체'가 됐다. 여기에 새 외국인 선수 젠더 케트진스키도 최근 합류해 아직 선수들이 서로 호흡을 맞춰가는 단계다.

Advertisement

이상욱은 그래서 이번 일본 전지훈련의 의미가 더욱 크다고 했다. "완전체가 됐을 때 팀의 배구가 어떻게 달라질지도 기대된다"고 말했다.

일본 배구에서 얻어가고 싶은 것도 많다. 이상욱은 "대한항공도 조직력이 좋은 팀이지만 일본 배구의 강점 역시 조직력이라고 생각한다"며 "일본 선수들의 플레이를 직접 보면서 조직적인 움직임이나 개인 기술에서 배울 점을 최대한 많이 가져가고 싶다"고 했다.

'디펜딩 챔피언'의 후위를 책임지게 된 이상욱은 "배구 선수라면 누구나 우승을 목표로 한다. 나 역시 우승 커리어를 쌓아가고 싶다"며 "'대한항공에 리베로 이상욱이 합류하면서 팀이 더 단단해졌다'는 평가를 받을 수 있는 선수가 되고 싶다"고 말했다.

Advertisement

이어 "잘하는 팀에 왔기 때문에 부담감이 있는 것도 사실이지만 선수라면 당연히 감당해야 하는 부분"이라며 "감독님과 프런트가 나를 믿고 데려왔다는 신뢰에 보답하고 싶다. 그에 걸맞은 선수가 되기 위해 하루하루 남다르게 준비하고 있다"고 했다.

헤난 달 조토 대한항공 감독은 "이상욱은 늘 긍정적이고 밝은 에너지를 발산하는 선수다. 후위에서 더 큰 리더십을 발휘해 주기를 기대하고 있다"며 "우리 팀에는 리시브가 좋은 선수들이 많지만 공격력까지 극대화하려면 리시브가 정중앙으로 정확하게 연결돼야 한다. 그래야 공격을 훨씬 원활하게 풀어갈 수 있기 때문에 이와 관련한 세밀한 부분들을 주문하고 있다"고 말했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com