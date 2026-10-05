[오피셜]'드디어 공식 발표' 감독대행 체제 끝냈다, KB손해보험 국대 감독 선임

이사나예 라미레스 감독. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]남자배구 대표팀을 이끌었던 이사나예 라미레스 감독이 KB손해보험 감독으로 남자부 지휘봉을 잡게 됐다.

KB손해보험 배구단은 5일 "팀의 새로운 도약을 이끌 차기 사령탑으로 라미레스 전 국가대표 감독을 선임했다"고 공식 발표했다.

라미레스 감독은 국내 선수들에 대한 깊은 이해도와 뛰어난 전술 운용을 바탕으로한국 남자배구 대표팀을 이끌며 2026년 국제대회에서 우수한 성적을 거둬한국 남자배구가 국제 무대에서 다시 경쟁력을 갖추고 있다는 평가를 받았다. AVC컵에서 준우승, 동아시아 선수권대회 우승, 아시아 남자배구 선수권 3위라는 성적을 일궜다. 특히 2026 아시아 남자배구 선수권에서 3위로 2027 FIVB 남자배구 월드컵 출전권을 확보하는 쾌거를 이뤘다.

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라미레스 감독은 지난 4일 국가대표팀 임기가 완료됨에 따라 KB손해보험 정식 계약 체결을 완료했다.이어 5일 평택 남부문화예술회관에서 진행된 KB스타즈 배구단 2026-2027시즌 출정식을 통해 KB손해보험의 감독으로서 팬들에게 첫 인사를 건네고다가오는 시즌 우승을 향한 각오를 다졌다.

비시즌 기간 동안은 라미레스 감독의 전술적 파트너인 카카로토 코치와 하현용 감독대행이 함께 팀을 안정적으로 이끌었다.바레인 국가대표팀 시절부터 라미레스 감독과 호흡을 맞추며 감독의 배구 철학을 잘 이해하고 있는 카카로토 코치는체계적인 훈련 시스템을 기반으로 일본 전지훈련 및 연습경기를 진행하며 하현용 감독대행과 함께 새 시즌 준비를 착실히 마쳤다.

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라미레스 감독은 "KB손해보험 스타즈 배구단의 감독을 맡게 되어 영광"이라며 "비시즌 동안 선수들과 코칭스태프들이 준비를 잘 해준 만큼경기 집중력과 승리를 향한 위닝멘탈리티를바탕으로 이번 시즌 팬들에게 좋은 경기를 선보이겠다"고 소감을 전했다.

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KB손해보험 관계자는 "한국 남자배구 팀을 한층 성장시킨 라미레스 감독의 탁월한 소통 능력과 지도력을 높이 평가해KB배구단을 이끌 적임자라고 판단했다"며,"감독이 팀에 적응하고 역량을 발휘할 수 있도록 구단 차원에서 지원을 아끼지 않겠다"고 선임 배경을 밝혔다.

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한편,대한배구협회 또한 "협회가 선정한 감독이 프로 구단의 선택까지 이어진 점을 긍정적으로 평가한다"며 지지의 뜻을 전했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com