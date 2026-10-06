입장권 반값 구매! 배구팬 필수 카드 생겼다…"최초의 프로배구 팬 전용 상품" [공식발표]

사진제공=KOVO

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[스포츠조선 이종서 기자] 배구팬을 위한 특별한 카드가 나왔다.

한국배구연맹(이하 연맹)은 6일 서울 마포구 상암동 한국배구연맹 대회의실에서 우리카드와 '카드의정석2 SPIKE' 업무 제휴 협약식을 체결했다. 협약식에는 한국배구연맹 엄재용 사무총장과 우리카드 이인복 단장 등 여러 관계자들이 참석해 자리를 빛냈다.

이번 협약식을 통해 연맹과 우리카드는 프로배구 팬들을 위한 팬 특화 카드를 출시한다. 이 카드는 프로배구 경기 입장권을 온라인으로 구매 시 최대 신용카드 50%, 체크카드 30%의 할인 혜택을 제공한다.

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시즌 중에는 전월 이용실적에 따라 신용카드는 월 최대 2만원, 체크카드는 1만원 할인 혜택을 받을 수 있다. 프로배구 입장권 결제 건수에 따라 최대 5000원 할인도 가능하다.

KOVO 공식 온라인 스토어인 'KOVO STORE'에서 신용카드는 최대 20% 청구할인과 우리카드 홈경기장 장충체육관 내 F&B·굿즈샵에서 50% 청구할인 혜택을 제공한다. 일상생활에서도 다양한 혜택을 받을 수 있다. 음식점·편의점·교통·티켓 예매 업종에서 신용카드는 5%, 체크카드는 3% 할인 혜택을 받게된다.

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우리카드 관계자는 "'카드의정석2 SPIKE'는 프로배구 팬을 위한 다양한 혜택을 담은 최초의 프로배구 팬 전용 상품"이라며 "연맹과 협력해 팬들에게 다양한 혜택을 제공하고 프로배구 활성화에도 기여하겠다"고 말했다.

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연맹 관계자는 "이번 협력이 단순한 상품 출시를 넘어 팬들에게 새로운 관람 경험과 즐거움을 제공하고, 프로배구와 팬이 더욱 가까워지는 계기가 되기를 바란다"고 화답했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com