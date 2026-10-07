여자부 미디어데이에 왜 이 사람이..."숲게 봤다가 큰 코 다쳐" 경고한 '월드스타' [청담동 현장]

7일 리베라호텔에서 열린 V리그 여자부 미디어데이. SOOP 수퍼스 김세진 감독이 인사말을 하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

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[청담동=스포츠조선 김용 기자] "숲게 봤다가 큰 코 다친다."

2026~2027 V리그 여자부 미디어데이가 열린 7일 서울 청담동 리베라호텔.

여자부 행사에 '이 사람이?'라고 생각이 들게 하는, 장신의 참가자가 있었다. 바로 '월드스타' 김세진.

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한국 남자배구계 한 획을 그은 스타 플레이어. 이후 남자부 OK저축은행 초대 감독으로 우승 감독 타이틀까지 달았고, KOVO에서 경기운영본부장을 역임하며 배구계 발전에 이바지하던 그가 여자배구계에서 출사표를 던졌다. 올시즌을 앞두고 창단한 SOOP의 초대 감독이 된 것.

여자배구는 난생 처음이다. 그리고 SOOP의 팀 상황은 누가 봐도 쉽지 않다. 안그래도 최하위권만 전전하던 페퍼저축은행을 인수했는데, 그 와중에 박정아와 이한비 등 주축 선수들은 다른 팀으로 떠났다. 급하게 트레이드를 하고, 기존 선수들로 어떻게든 싸워야 한다.

7일 리베라호텔에서 열린 V리그 여자부 미디어데이. 여자부 7개 구단 감독이 우승 트로피와 함께 포즈를 취하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

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하지만 김 감독의 패기는 어디 가지 않았다. 김 감독은 올시즌 팀의 상징 구호로 '숲게 봤다가 큰 코 다쳐'를 정했다며 "AI에 돌려 나온 거긴 하지만, 언더독이 얼마나 무서운 힘을 발휘하게 될 지 지켜봐주시기 바란다"고 당당하게 말했다. '숲게 봤다가'의 숲은 구단 SOOP의 한글 표현이다. 모기업 홍보도 확실하게 할 줄 아는 센스.

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물론 김 감독도 산전수전 다 겪은 배구 전문가니, 새 시즌이 쉽지 않을 거란 걸 안다. 김 감독은 "아직 우리 팀 색깔이 이렇다, 전력이 어떻다 말씀드리기 어렵다"며 "남자부 창단팀 우승 감독으로 여자부에서도 창단팀을 맡았는데 다른 감독님들께 봐달라고 부탁을 드려야 하나 싶기도 하다. 우리 구단 창단 행사 때 '꼴찌 하겠습니다' 할 수 없으니 우승이라는 말을 막 떠들어댔는데, 여기 다른 팀들이 다 모인 자리에서 우승 얘기는 조심스럽다"고 솔직하게 말했다.

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그래도 김 감독은 "다만, 우리 선수들을 믿기에 똘똘 뭉쳐 깨지는 한이 있더라도 부딪혀보겠다. 여자배구가 처음이어도 내 스타일대로 공격적으로 덤벼보겠따. 그러면서 하나하나 배워나가겠다. 배구를 한 지 40년인데, 아직도 배울 게 많다"고 밝혔다.

청담동=김용 기자 awesome@sportschosun.com