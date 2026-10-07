여자부 미디어데이에 왜 이 사람이..."숲게 봤다가 큰 코 다쳐" 경고한 '월드스타' [청담동 현장]

[청담동=스포츠조선 김용 기자] "숲게 봤다가 큰 코 다친다."
2026~2027 V리그 여자부 미디어데이가 열린 7일 서울 청담동 리베라호텔.
여자부 행사에 '이 사람이?'라고 생각이 들게 하는, 장신의 참가자가 있었다. 바로 '월드스타' 김세진.
한국 남자배구계 한 획을 그은 스타 플레이어. 이후 남자부 OK저축은행 초대 감독으로 우승 감독 타이틀까지 달았고, KOVO에서 경기운영본부장을 역임하며 배구계 발전에 이바지하던 그가 여자배구계에서 출사표를 던졌다. 올시즌을 앞두고 창단한 SOOP의 초대 감독이 된 것.
여자배구는 난생 처음이다. 그리고 SOOP의 팀 상황은 누가 봐도 쉽지 않다. 안그래도 최하위권만 전전하던 페퍼저축은행을 인수했는데, 그 와중에 박정아와 이한비 등 주축 선수들은 다른 팀으로 떠났다. 급하게 트레이드를 하고, 기존 선수들로 어떻게든 싸워야 한다.
하지만 김 감독의 패기는 어디 가지 않았다. 김 감독은 올시즌 팀의 상징 구호로 '숲게 봤다가 큰 코 다쳐'를 정했다며 "AI에 돌려 나온 거긴 하지만, 언더독이 얼마나 무서운 힘을 발휘하게 될 지 지켜봐주시기 바란다"고 당당하게 말했다. '숲게 봤다가'의 숲은 구단 SOOP의 한글 표현이다. 모기업 홍보도 확실하게 할 줄 아는 센스.
물론 김 감독도 산전수전 다 겪은 배구 전문가니, 새 시즌이 쉽지 않을 거란 걸 안다. 김 감독은 "아직 우리 팀 색깔이 이렇다, 전력이 어떻다 말씀드리기 어렵다"며 "남자부 창단팀 우승 감독으로 여자부에서도 창단팀을 맡았는데 다른 감독님들께 봐달라고 부탁을 드려야 하나 싶기도 하다. 우리 구단 창단 행사 때 '꼴찌 하겠습니다' 할 수 없으니 우승이라는 말을 막 떠들어댔는데, 여기 다른 팀들이 다 모인 자리에서 우승 얘기는 조심스럽다"고 솔직하게 말했다.
그래도 김 감독은 "다만, 우리 선수들을 믿기에 똘똘 뭉쳐 깨지는 한이 있더라도 부딪혀보겠다. 여자배구가 처음이어도 내 스타일대로 공격적으로 덤벼보겠따. 그러면서 하나하나 배워나가겠다. 배구를 한 지 40년인데, 아직도 배울 게 많다"고 밝혔다.
청담동=김용 기자 awesome@sportschosun.com