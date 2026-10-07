메가가 돌아왔다...단, 정관장 메가가 아닌 이젠 현대건설 메가다 [청담동 현장]

7일 리베라호텔에서 열린 V리그 여자부 미디어데이. 현대건설 메가가 인사말을 하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

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[청담동=스포츠조선 김용 기자] 메가가 돌아왔다. 단 정관장 메가가 아니다. 이제 현대건설 메가다.

정관장에서 화려한 두 시즌을 보낸 메가는 지난 시즌 인도네시아 무대 이적을 선택했다. 그리고 한 시즌 만에 다시 V리그로 돌아왔다.

무릎 부상 이슈가 있지만, 현대건설은 메가의 파괴력을 믿었다. 최근 맹장염에 걸려 고생도 했는데, 시즌 개막을 앞두고 액땜을 한 걸로 치면 될 듯.

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메가는 현대건설에서 아포짓 스파이커로 팀 득점을 책임지게 된다. 그 메가가 7일 열린 2026~2027 V리그 여자부 미디어데이에 모습을 드러냈다.

메가는 "다시 돌아와 너무 좋다. 1년 쉬었다 오니 더 좋은 것 같다"며 웃었다.

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메가는 떠난 동안 인생의 큰 변화를 맞이했다. 결혼한 것. 이미 한국에서 뛸 때부터 결혼할 남자친구와 함께였다. 메가는 "정관장 두 번째 시즌 때 결혼해야 겠다 생각했다. 그 당시 '내년에 해야지' 해서 2026년에 했다. 결혼을 하게 돼 너무 좋다"고 밝혔다.

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메가는 인도네시아에서 인기 스타. 덕분에 정관장 인지도도 많이 올라갔었다. 이제 현대건설이다. 메가는 "나를 응원해주셨던 팬들 중 정관장팬으로 남은 분도 계시지만, 대부분 나를 응원해주시는 분들이기에 현대건설로 오신 팬들이 많다. 다들 기뻐해주셨다. 우리는 프로니, 팀을 옮기는 건 익숙한 일"이라고 설명했다.

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정관장에서는 염혜선이라는 걸출한 세터와 호흡을 맞췄다. 이번에는 국가대표 김다인이다. 메가는 "염혜선 선수도 정말 잘했지만, 김다인은 지금 한국에서 가장 잘하는 세터다. 함께 하게 돼 너무 좋다. 누가 더 낫다 이런 비교를 떠나 현재에 집중하고, 나에게 주어진일을 더 열심히 하려 한다"고 강조했다.

이 말을 들은 김다인도 "몇 번 손발을 맞춰봤는데 역시 메가는 메가더라. 이렇게 좋은 공격수가 있다는 건, 경기를 풀어가며 어려울 때 세터에게 정말 큰 힘이 된다. 성격도 너무 좋고, 우리 팀 컬러와도 잘 맞는 것 같아 올시즌이 많이 기대가 된다"고 화답했다.

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청담동=김용 기자 awesome@sportschosun.com