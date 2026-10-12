소문만 무성했던 오드리박, V리그 참가 확정! '해외 동포 첫 도전' 여자배구 신인 드래프트, 오는 28일 열린다

사진=오드리박 SNS

사진제공=KOVO

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[스포츠조선 김영록 기자] 프로배구 역사상 처음으로 '외국 국적'의 해외 동포가 V리그 무대에 도전한다. 사실상 '오드리박 룰'이다.

한국배구연맹(총재 이호진)은 오는 28일 서울 강서구 메이필드호텔에서 열리는 2026~2027시즌 KOVO 여자 신인선수 드래프트에 외국 국적 동포 선수가 참가한다고 밝혔다.

이는 연맹이 지난해 12월 개최된 제22기 제3차 이사회에서 2026~2027시즌부터 외국국적동포선수의 신인선수 드래프트 참가를 허용하기로 의결한 데 따른 것이다. V리그 규약 제61조(외국국적동포선수)에 따라 부모 중 최소 1명이 과거 대한민국 국적을 보유했거나, 현재 대한민국 국적자의 자녀일 경우 현재 외국 국적이더라도 신인선수 드래프트에 참가할 수 있다.

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신설된 수혜자는 이번 드래프트에 참가하는 세터 오드리 박(한국명 박혜린)과 아웃사이드 히터 애나벨 박(한국명 박주은)이다.

그중 오드리 박은 여자부 7개 구단 모두가 주목하는 '전체 1순위 후보'다. UCLA 배구부의 주전 세터로 활약했고, 지난 시즌에는 미국 메이저리그배구(MLV) 콜럼버스 퓨리에서 뛰었다.

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외국 국적 동포 선수는 국내 선수와 동일한 대우를 받으며, 구단별로 시즌당 1명까지 선발할 수 있고 최대 2명까지 보유할 수 있다.

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이번 여자부 신인선수 드래프트는 지난 9월 17일부터 10월 8일까지 참가 신청을 받은 결과, 고등학교 졸업예정자 50명, 대학교 재학생 6명, 외국국적동포선수 2명 등 총 58명이 참여할 예정이다.

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고등학교 졸업예정자 중에는 2024년 U-18 대표팀 출신인 근영여고 유다은(OP/OH)과 일신여상 정가영(OP/OH), 2025년 21세 이하(U-21) 대표팀 출신인 중앙여고 오세인(OP/OH) 등도 이름을 올렸다. 올해 드래프트 지명 순서는 지난 시즌 최종 순위의 역순을 기준으로 한 확률 추첨으로 결정된다.

구단별 지명 순서 추첨 확률은 정관장 35%, SOOP 수퍼스 30%, IBK기업은행 20%, 흥국생명 8%, 현대건설 4%, 한국도로공사 2%, GS칼텍스 1%다. 비시즌 트레이드에 따른 구단별 신인선수 지명권 변동도 주목할 만하다.

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정관장은 표승주와 2026~2027시즌 2라운드 신인선수 지명권을 흥국생명에 내주고, 흥국생명의 2026~2027시즌 1라운드 지명권을 확보해 두 장의 1라운드 지명권을 행사한다. 신생팀 SOOP 수퍼스는 정솔민을 IBK기업은행에 보내고 고의정과 2라운드 지명권을 확보했다. 현대건설은 지난해 IBK기업은행으로부터 김희진을 영입하는 대신 IBK기업은행에 2026~2027시즌 2라운드 신인선수 지명권과 현금을 내주는 트레이드를 진행했다.

외국국적동포선수의 첫 참가와 비시즌 트레이드에 따른 구단별 지명권 변동 등 다양한 변화가 맞물린 가운데, 이번 드래프트에서 각 구단이 어떤 선수를 지명해 새로운 전력을 구축할지 관심이 모인다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com