'200승 명장' 김종민+'5000득점 레전드' 황연주 해설 데뷔, SBS스포츠 마이크 잡는다

사진제공=SBS스포츠

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[스포츠조선 김영록 기자] 김종민 전 한국도로공사 감독과 V리그 레전드 황연주가 해설위원으로 데뷔전을 치른다.

SBS스포츠는 2026~2027시즌 V리그 중계를 이끌 신규 해설진으로 김종민 전 감독과 황연주를 전격 영입했다.

코트 위에서 지도자와 선수로 굵직한 족적을 남긴 두 베테랑은 이번 시즌부터 SBS스포츠의 마이크를 잡고 한층 깊이 있고 생생한 해설을 선보일 예정이다.

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'200승 명장' 김종민, 코트 밖에서 전하는 시선의 깊이

김종민 신임 해설위원은 V-리그 남녀부 통산 200승을 달성한 베테랑 지도자다. 대한항공에서 코치와 감독을 거친 뒤, 2016년부터 10년 동안 한국도로공사의 지휘봉을 잡고 우승 2회, 준우승 1회를 달성했다. 특히 2017~2018 시즌에는 구단 창단 첫 통합 우승까지 이끌며 여자부 감독상을 수상한 바 있다. 최근까지 현장을 지킨 지략가인만큼 경기 전체를 꿰뚫는 디테일한 전술 분석과 명장의 시각이 담긴 해설로 시청자들에 다가간다는 전략이다.

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'남녀 통산 5000득점 최초 돌파' 황연주, 검증된 입담과 현장감

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김종민 해설위원과 함께 SBS스포츠에 합류한 황연주 해설위원은 2005년 V-리그 출범과 함께 프로에 데뷔해 22시즌 동안 코트를 누빈 한국 여자배구의 대표적인 스타 플레이어다.

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신인상, 정규리그 및 챔피언결정전 MVP, 올스타 MVP를 모두 석권했으며, 통산 5868득점과 서브 득점 461개로 남녀부 통틀어 최초 5000득점을 돌파한 대기록의 주인공이기도 하다. 황연주 해설위원은 특히 지난 도쿄 올림픽과 최근 나고야 아시안게임 등에서 국제대회 해설 위원으로 마이크를 잡으며 이미 안정적인 전달력을 입증한 바 있다.

2026 여수·KOVO컵 무대에서 첫선… 친정팀 경기 등 본격 중계 돌입

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두 해설위원은 지난 11일 개막한 '2026 여수·NH농협컵 프로배구대회'를 통해 SBS스포츠 해설진으로 공식 데뷔했다. 해설무대 데뷔전을 마친 김종민 위원은 12일 오후 7시 친정팀인 한국도로공사와 GS칼텍스의 경기에 연이어 나서며, 황연주 위원은 오는 13일 오후 3시 30분 정관장과 SOOP의 경기에서 특유의 날카롭고 유쾌한 해설로 팬들을 찾아갈 예정이다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com