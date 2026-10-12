김영래 대행 "박정아 허벅지 부상 있었다…대회 출전은 가능"[여수 현장]

사진=한국도로공사

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[여수=스포츠조선 나유리 기자]한국도로공사에 컴백한 '클러치박' 박정아의 복귀전은 언제가 될까.

도로공사는 12일 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 GS칼텍스와 맞대결을 펼쳤다.

이날 관심사는 박정아의 복귀전 성사 여부. IBK기업은행을 거쳐 도로공사에서도 커리어 최전성기를 누렸던 박정아는 팀의 우승을 두번이나 견인한 '에이스'였다.

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3년전 FA를 통해 페퍼저축은행(현 SOOP)과 3년 총액 23억2500만원이라는 초대형 계약을 체결하며 이적했던 박정아는 이후 꼴찌를 벗어나지 못한 신생팀의 한계와 개인의 부진까지 겹치면서 고민이 깊은 3시즌을 보냈다.

지난 시즌을 마친 후 페퍼저축은행과 계약이 끝났지만, 팀이 매각 절차를 밟게 되면서 박정아는 '사인 앤드 트레이드'를 통해 친정팀 도로공사에 복귀했다.

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김영래 감독대행은 12일 GS칼텍스와의 대회 첫 경기를 앞두고 "오늘 박정아가 아닌 강소휘가 먼저 출전한다. 박정아가 일주일 전까지 부상이 좀 있었다"고 밝혔다. 김 대행은 "제가 운동을 많이 시켜서 허벅지에 부상이 생겼었다"고 농담을 하면서 "오늘 선발 출전은 하지 않지만, 이번 대회에 나올 수는 있다. 컨디션이 올라오고 있는 상태인데, 와서 훈련을 해보니 컨디션이 좋았다. 일단 지금 베스트로 만ㄷ르어서 훈련을 한 멤버는 오늘 선발 출전 멤버"라고 설명했다.

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박정아의 컵대회 친정팀 복귀전은 언제가 될까. 일단 교체 출전으로 컨디션을 체크해볼 가능성이 높다.

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여수=나유리 기자 youll@sportschosun.com