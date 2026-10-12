'실바 앞에서, 모마가 웃었다!' 도로공사, '우승팀' GS 상대로 완승[여수 리뷰]

사진=KOVO

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[여수=스포츠조선 나유리 기자]모마가 웃었다.

한국도로공사 배구단은 12일 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 GS칼텍스와의 조별리그 맞대결에서 세트스코어 3대1(25-18, 25-18, 20-25, 25-19)로 승리했다. 이번 대회 첫승을 신고한 도로공사는 모마가 25득점을 올리고, 강소휘가 13점, 마미가 10점을 각각 기록하면서 팀의 승리를 이끌었다.

이날 경기는 태국 출신 아시아쿼터 타나차의 GS칼텍스 데뷔전이었다. 지난 시즌 한국도로공사에서 뛰었던 타나차는 올 시즌을 앞두고 GS칼텍스와 계약을 했다.

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하필 공식 첫 맞대결 상대가 바로 전 소속팀이기도 하고, 도로공사 선수들과도 정이 많이 들었던 타나차다. 맞대결을 앞두고 김영래 감독대행은 "마음이 이상하더라. 워낙 장난도 많이 치는 선수였고, (정이 들었다). 당연히 있는 일이고 다른 팀도 겪어보고 싶은 것은 존중한다. 저희도 아쉽긴 했지만, 마미 선수가 와서 디펜스 쪽으로는 더 탄탄해졌다고 생각한다"고 아쉬움과 기대감을 드러냈다.

GS칼텍스 이영택 감독 역시 서로 워낙 잘 아는 상대이기 때문에 "도로공사를 만나게 돼서 타나차가 어떨지 걱정은 된다. 그래도 열심히 했고, 초반에만 잘하고 나가면 잘할 수 있을 것"이라고 낙관했다.

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막상 뚜껑을 열고보니 예상대로 양팀 핵심 '에이스'들의 맞대결이었다. GS칼텍스 실바와 도로공사 모마다.

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GS칼텍스가 1세트 초반 실바의 강스파이크를 앞세워 리드를 잡았지만, 도로공사가 모마의 서브로 반격에 나섰다. 이후 범실에 발목이 잡힌 GS칼텍스와 달리 도로공사가 공격성공율 50%를 앞세워 필요할때 마다 점수를 만들었다. 특히 모마와 마미가 1세트에 12점을 합작한 것이 컸다. 도로공사가 수월하게 첫 세트를 이겼다.

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2세트는 접전 양상이었다. 계속 동점, 다시 동점 상황이 전개됐으나 14-14에서 도로공사가 모마의 후위 공격 성공과 김다은의 서브에이스, 긴 랠리 끝에 모마가 타나차의 공격을 막아내는 블로킹 득점까지 올리면서 17-14, 3점 차로 달아났다.

GS칼텍스도 실바가 해결에 나섰으나 모마가 추격 득점을 차단하는 블로킹 어시스트로 불꽃 접전을 펼쳤다. 모마는 뒤이어 팀의 20점을 만드는 득점까지 폭발했다.

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실바가 막히자 GS칼텍스가 흔들렸다. 도로공사는 상대 리시브가 흔들리는 틈을 타 2세트도 수월하게 가져갔다.

3세트는 몰려있던 GS칼텍스가 가져갔다. 잠잠하던 타나차가 터지기 시작했다. 김미연과 실바가 득점을 보태면서 점수 차를 벌렸지만, 도로공사도 강소휘와 마미의 득점으로 다시 맹추격에 나섰다. 3세트 중반 처음 교체 투입된 박정아는 오픈 득점에 이어 블로킹까지 해내며 분위기를 바꿨다. 그러나 실바를 앞세운 GS칼텍스가 막판 타나차의 서브가 연속 득점으로 이어지면서 마침내 첫 세트승을 거뒀다.

4세트도 초접전이었다. GS칼텍스가 10-6까지 달아났다가, 도로공사가 득점 찬스를 살리면서 1점 차까지 추격했다. 이후 접전이 이어졌다. GS칼텍스가 달아나면 도로공사가 다시 뒤쫓았다.

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그리고 마미의 서브가 5연속 대성공을 거두면서 도로공사가 순식간에 역전에 성공했다. 14-17로 뒤져있던 도로공사가 6득점을 내리하면서 20-17로 판도를 바꿨다. 힘이 빠진 GS칼텍스는 완전히 무너졌고, 도로공사가 완승을 거뒀다.

여수=나유리 기자 youll@sportschosun.com