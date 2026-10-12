'새 아쿼 대성공인가' 상대 감독이 감탄했다 "리시브가 거의 완벽하더라"[여수 코멘트]

이영택 감독. 사진=KOVO

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[여수=스포츠조선 나유리 기자]"타나차도 의욕이 넘쳤다."

'디펜딩 챔피언' GS칼텍스가 컵대회 첫 경기에서 아쉽게 고개를 숙였다. GS칼텍스는 12일 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 한국도로공사와의 조별리그 맞대결에서 세트스코어 1대3(18-25, 18-25, 25-20, 19-25)으로 패했다. '에이스' 실바는 이날도 22득점에 공격성공률 41.18%를 기록하면서 건재했지만, 새 아시아쿼터 타나차와 세터들간의 호흡이 아직은 맞지 않는 모습이었다. 그래도 완패를 당한 1,2세트에 비해 3세트부터는 조금씩 리시브가 안정되고 유기적인 플레이들이 나오기 시작하면서 박빙 경기를 펼쳤다. 집중력이 흐트러진 4세트 막판 역전패를 당한 것이 아쉬웠지만, 일단 과제를 뚜렷하게 확인한 첫 경기였다.

경기 후 GS칼텍스 이영택 감독은 "실바 말고는 공격이 안되다보니 단조로워질 수밖에 없었다. 실바가 막히면 점수가 벌어졌고, 서브도 너무 평범하게 들어갔다. (도로공사가)리시브가 원래도 좋은 팀이었는데, 마미가 원래도 리시브와 수비가 좋다고는 알고 있었지만 거의 완벽하게 리시브가 되더라. 저희가 블로킹이나 수비를 제대로 할 수 없을 정도의 경기력이 나왔다"며 도로공사의 새 아시아쿼터 마미의 안정적인 수비력에 감탄했다.

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이영택 감독은 "첫 경기가 항상 힘든 것 같다. 리듬이 원하는대로 나오지 않았다. 경기 시작 전에도 걱정했지만, 타나차가 더 좋은 리듬의 공격을 할 수 있는데도 불구하고 의욕이 넘치다보니 어긋나는 부분이 있었다. 세터와의 호흡 문제가 잘 안돌아갔고, 김지원 세터로서는 단조롭게 갈 수밖에 없는 상황이었다"며 아쉬운 부분을 곱씹었다.

여수=나유리 기자 youll@sportschosun.com