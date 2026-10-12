'첫 경기부터 완승' 감독대행도 함박웃음 "다들 집중력 좋다. 정말 잘했다"[여수 코멘트]

사진=KOVO

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[여수=스포츠조선 나유리 기자]"마미가 해주니까 뒤에서 안정을 찾는 게 보였다."

한국도로공사 배구단은 12일 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 GS칼텍스와의 조별리그 맞대결에서 세트스코어 3대1(25-18, 25-18, 20-25, 25-19)로 승리했다. 이번 대회 첫승을 신고한 도로공사는 모마가 25득점을 올리고, 강소휘가 13점, 마미가 10점을 각각 기록하면서 팀의 승리를 이끌었다.

1,2세트를 수월하게 따낸 후 3세트에서 밀린 도로공사는 4세트 막판 대역전극을 펼치며 이겼다. 기분 좋은 출발이다. 특히 새 아시아쿼터 마미의 수비 안정감이 돋보였다. 도로공사는 지난 시즌까지 함께했던 타나차가 이날 GS칼텍스 유니폼을 입고 '적'으로 만났지만, 마미가 좋은 활약을 보여주면서 희망을 더욱 키었다.

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경기 후 김영래 감독대행은 "다들 집중력이 너무 좋았다. 정말 잘해줬다. 수비 연결이나 범실도 있었지만 하다 보면 나올 수 있다"고 선수들을 칭찬했다. 이날 복귀전을 치른 박정아에 대해서는 "연습할 때보다 힘이 좀 더 들어간 것 같다. 더 좋았었다. 세게 때리려고 하다 보니까 공격할때 타이밍이 조금 안맞는 게 있었다. 그래도 블로킹 높이도 있고, 경험이 있다 보니까 (잘했다). 확실하게 저희 팀에 있어야 할 선수"라며 칭찬했다.

이날 첫 선을 보인 마미에 대해서도 칭찬이 쏟아졌다. 김영래 대행은 "공격에 대한 걱정이 있었다. 그래도 무난하게(10점) 한 것 같다. 원래도 리시브 범위가 좀 더 넓은 편이다. 수비와 연결하는 위치 자체가 너무 중요한 자리인데, (잘해주니)문정원이나 이윤정도 안정된 것 같다. 마미가 해주니까 뒤에서 안정을 찾고 하는 게 많이 보였다"며 감탄했다.

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여수=나유리 기자 youll@sportschosun.com