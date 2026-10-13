"훈련 문화부터 뜯어고쳤다"…봄배구 탈락 아픔 딛은 한전, '악몽' 털어내고 재도약 출사표

한국전력 빅스톰 기자간담회. 사진제공=한국전력 빅스톰

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[오산=스포츠조선 고재완 기자] "진짜 강팀이 되려면 뼈를 깎는 노력이 필요하다."

지난 시즌 봄배구 문턱에서 주저앉았던 수원 한국전력 빅스톰이 뼈를 깎는 쇄신으로 재도약의 칼을 갈고 있다. 지휘봉을 잡은 지 6개월, 신임 석진욱 감독의 시선은 단순한 분위기 반전을 넘어 처절할 정도의 체질 개선으로 향하고 있었다.

석 감독은 최근 경기도 오산 한국전력빅스톰체육관에서 열린 기자간담회에서 취임 후 6개월간 진행해 온 고강도 체질 개선 작업과 함께 새 시즌 설욕을 향한 절박한 각오를 가감 없이 드러냈다.

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석 감독은 "부임한 지 6개월이 넘어가고 있다. 팀에 많은 변화를 주려고 노력했고 선수들이 힘들 텐데도 잘 따라와 줬다"며 "앞으로 코트에서 달라진 경기력을 보여드리겠다. 미디어의 날카로운 지적과 비판 역시 선수들에게는 약이 된다. 우리 팀에 많은 관심을 부탁드린다"고 무거운 책임감과 함께 입을 열었다.

한국전력 빅스톰 기자간담회. 사진제공=한국전력 빅스톰

지난해 포스트시즌 진출에 실패하며 무너졌던 팀을 일으켜 세우기 위해 석 감독이 가장 먼저 메스를 댄 것은 '훈련 태도'였다. 패배의식에 젖어 있던 팀 분위기를 바꾸면서도 실전에서의 집중력을 극한으로 끌어올리는 방식이다.

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기술적으로는 지난 시즌 약점으로 지목됐던 세터와 아웃사이드 히터 라인의 디테일을 집요하게 파고들었다. 그는 "하승우(세터)가 볼 컨트롤에 완전히 집중하지 못했던 부분들을 짚고 넘어갔다"며 세밀함을 끌어올렸다고 설명했다. 이어 안산 OK저축은행 시절 애제자였던 베테랑 세터 이민규와의 경쟁 체제에 대해서도 "두 선수가 치열하게 경쟁하며 코트에 서기 위해 절실하게 노력하고 있다. 이 경쟁이 팀을 살리는 긍정적인 자극제가 되고 있다"고 평가했다.

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한국전력 빅스톰 기자간담회. 사진제공=한국전력 빅스톰

물론 재기를 향한 여정이 순탄하지만은 않다. 새 외국인 공격수 우스만과 쇼의 합류가 늦어지며 시즌 초반 악재를 안고 출발해야 한다. 석 감독은 "가장 불안한 점은 합류 시점이다. 우스만과 함께 훈련한 지 이제 나흘밖에 되지 않아 세터와의 호흡이 아직 쉽지 않다"면서도 "다가오는 컵대회를 통해 손발을 맞춰가야 한다. 1, 2라운드에서 완벽히 맞아떨어지지 않더라도 초반에 와르르 무너지지만 않으면 된다. 3라운드 이후 완전히 맞아떨어지는 '완전체 배구'를 만들어 승부수를 띄우겠다"고 현실적인 계산을 내놨다.

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석 감독이 거듭 강조한 단어는 바로 '절실함'이었다. 지난 시즌 봄배구 좌절의 기억을 잊지 않고 가슴에 품은 채, 다시는 같은 수모를 겪지 않겠다는 독기다.

"코트에 서면 실수가 나오더라도 절대 주눅 들지 말고 자신 있게 부딪쳐야 한다. 당장 성적에 대한 부담을 주지는 않지만, 선수들 역시 지난 시즌 봄배구 탈락의 아쉬움을 여전히 마음에 품고 있다. 신영석을 비롯한 베테랑들의 눈빛에서 절실함이 피부로 느껴진다. 우리는 더 치열하게 부딪쳐야 한다."

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한국전력 빅스톰 기자간담회. 사진제공=한국전력 빅스톰

고재완 기자 star77@sportschosun.com