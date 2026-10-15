'발목 수술→태극마크' 바빴는데 '휴식 반납'이라고?…국대 세터 책임감 "쉴 때 아니라고 생각했어요"

25일 의정부 경민대학교체육관에서 열린 V리그 남자부 준PO KB손해보험과 우리카드의 경기. 우리카드 한태준이 득점 후 환호하고 있다. 의정부=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.25/

사진제공=KOVO

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[스포츠조선 이종서 기자] "일본에 있을 때 전화가 오더라고요."

한태준(22·우리카드 우리WON)은 2025~2026시즌을 마친 뒤 바쁜 일정을 보냈다.

시즌을 마치자 마자 곧바로 발목 수술을 받았다. 고질적으로 아팠던 부위로 지난 시즌에는 통증을 참고 뛰는 상황이었다.

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수술 뒤 한태준은 조금 더 이를 악물고 재활에 나섰다. 명확한 목표가 있었다. '태극마크'를 달고 뛰겠다는 각오였다.

재활에 속도를 낸 한태준은 8월 막 내린 동아시아배구선수권에 참가한 데 이어 9월 아시아남자선수권과 아이치-나고야 아시안게임에도 뛰었다.

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아시안게임을 마친 뒤 귀국한 한태준은 긴 휴식 없이 곧바로 소속팀 우리카드에 합류했다.

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박철우 우리카드 감독은 고마운 마음을 감추지 못했다. 박 감독은 "일본에 있을 때 전화가 왔다. 언제 복귀할 지 물어보길래 일주일 정도 쉬라고 했다. 아시안게임을 다녀온 뒤 정신적으로도 스트레스를 많이 받았을 거고 대표팀에 나가 있다보니 몸도 많이 지쳐있을 것 같아 리프레시 개념으로 쉬라고 했다. 그런데 (한)태준이가 3~4일만 쉬고 바로 운동하겠다고 하더라"고 이야기했다.

토스하는 한태준 (고마키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 27일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 배구 예선 대한민국과 필리핀의 경기. 2세트에서 한태준이 토스하고 있다. 2026.9.27 eastsea@yna.co.kr(끝)

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3일 정도만 휴식을 한 한태준은 팀에 합류해 몸 상태를 확인하고 체력 훈련 등 팀 훈련에 돌입했다.

아시안게임을 7위로 마치는 등 아쉬움이 남는 여정에 지칠 법도 했지만, 한태준은 "컵대회도 얼마 남지 않았고, 내가 포지션이 세터다보니까 팀에 빨리 녹아들고 싶었다. 강도 높게 하지 않더라도 팀에 있는 것이 더 좋을 것 같았다. 사실 조금 피곤하기도 하지만, 쉴 때가 아니라고 생각했다"고 설명했다.

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대표팀을 소화한 소감에 대해서는 "경기를 한 뒤 선수들끼리 (성적을) 받아들이기 힘들었다. '수준 차가 이렇게 났던가'라는 생각도 했다"라며 "좋았던 순간도 많았지만, 좋지 않았던 순간도 있었다. 대표팀에 소집돼 있는 선수나 헌신해주신 스태프들이 한마음 한 뜻으로 목표를 위해 달려왔다는 것에 의미를 두고 싶다. 마지막 결과가 좋지 않았지만, 과정만큼은 하나가 돼서 열심히 했다"고 돌아봤다.

모든 걸 털어내고 이제 우리카드의 우승을 위해 집중할 시간이다. 한태준은 "내가 빨리 적응하는 게 중요하다고 생각한다. 계속해서 이 팀에서 생활을 했던 만큼 적응은 어렵지 않다고 생각한다. 가장 중요한 게 외국인선수인 아라우조와의 호흡인데 작년부터 잘 맞아서 큰 걱정은 안 한다"라며 "내가 잘해야 팀도 잘된다는 생각으로 마음을 다잡고 있다"고 밝혔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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