"키움 히어로즈처럼 간다"…김연경, 女배구 8구단 창단 특급 로드맵→승부수 던졌다

사진=MBC

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[스포츠조선 고재완 기자] '배구황제' 김연경이 여자배구 제8구단 창단을 위해 승부수를 던졌다.

이를 위해 현실적인 방안을 찾았고 MBC에서 팀을 운영하고 스폰서를 해줄 기업을 찾는 방식을 택했다. KBO리그 키움 히어로즈에서 운영하고 있는 방식이다.

스폰서 구단을 구하기 위해 프로 구단 수준의 경기력을 증명해야하고 김연경 감독은 최상의 전력을 꾸리기 위해 시즌1에서 뛰었던 세터 이진과 리베로 구혜인을 탈락시키는 초강수를 뒀다.

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그리고 첫 경기에서는 지난 시즌 아쉬운 패배를 기록하게 만든 일본 고교 최강 슈치즈고와 리매치를 택했다. 지난 시즌 경기에서 2세트를 가져갔던 '필승 원더독스'는 3세트를 내리 내주며 패해 분루를 삼켰다.

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오는 18일 밤 9시 10분 방송되는 '신인감독 김연경2'(연출 권락희, 최윤영, 이재우, 오예나, 윤동욱, 조예은, 정철희) 2회에서는 '경력감독'으로 돌아온 김연경이 슈지츠고와의 한일전 리벤지 매치를 앞두고 시즌 첫 비디오 미팅을 진행한다.

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이날 방송에서는 '필승 원더독스' 시즌2의 숙소가 최초 공개되는 데 이어 창단을 위한 본격적인 여정이 펼쳐진다. 프로 제8구단 창단을 이끌 구단주를 찾기 위해서는 무엇보다 경기에서 승리하며 팀의 경쟁력을 증명해야 하는 상황. 첫 비디오 미팅에서 김연경은 한층 치열해진 도전을 앞두고 선수들에게 시즌 목표를 공유하며 각오를 다진다.

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일본 명문 슈지츠 고교와의 재대결을 앞둔 김 감독은 훈련 장비를 업그레이드하는가 하면, 세터 이효희와 미들 블로커 윤봉우 등 포지션별 코치를 배정하며 체계적인 훈련 시스템 구축에 나선다. 선수 개개인의 역량을 끌어올리고 팀의 경쟁력을 입증하기 위한 김연경의 구체적인 전략이 눈길을 끌 전망이다. 선수들 역시 승리를 목표로 강도 높은 훈련에 돌입했다는 후문.

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이 가운데 '필승 원더독스'의 유일한 아포짓 스파이커 윤영인은 시즌1에 비해 기대만큼의 활약을 보여주지 못해 김연경 감독의 안타까움을 자아낸다. 이에 김 감독은 윤영인을 향해 한층 엄격한 승부사 모드를 발동한다. 윤영인이 위기를 딛고 김연경의 지도 아래 제 기량을 되찾을 수 있을지 관심이 쏠린다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com