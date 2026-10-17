"어젯밤 경기→오늘 1시반 경기, 빡빡했다"…GS사령탑 "오전 미팅만 겨우→그래도 핑계는 없어" [여수 현장]

사진제공=KOVO

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[여수=스포츠조선 고재완 기자] "준비할 시간은 부족했지만, 비시즌 연속 경기 경험을 믿고 부딪쳐 보겠습니다."

GS칼텍스 서울KIXX 이영택 감독이 빡빡한 컵대회 일정 속에서도 선수들의 집중력과 실전 감각에 신뢰를 보냈다.

이 감독은 17일 여수 진남체육관에서 열리는 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 준결승 흥국생명 핑크스파이더스와의 맞대결에 앞서 타이트한 경기 일정에 대해 "경기 끝나고 바로 다음 경기를 치러야 해 사실상 따로 준비할 시간이 없었다"면서도 "정해진 일정인 만큼 그에 맞춰 대비하는 것이 맞다"고 담담하게 입을 열었다.

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16일까지 오후 7시 경기 세트스코어 3-0으로 앞섰지만 다음날 준결승전을 오후 1시30분에 치러야하는 일정. 반면 흥국생명은 16일 하루 휴식했다.

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이 감독은 "비시즌 동안 이틀 연속 연습 경기를 치러본 경험이 있는 만큼, 우리 선수들이 잘 버텨주고 제 몫을 해줄 것이라 믿는다"라며 "정규리그를 준비하는 과정이지만 컵대회에 최선을 다하지 않은 것은 아니다. 자칫 아쉽게 끝날 뻔했는데 경기를 더 치르며 실전 점검을 할 수 있게 돼 다행"이라고 덧붙였다.

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상대 팀인 흥국생명에 대한 전력 분석과 대비에 대해서는 조심스러운 반응을 보였다. 이 감독은 "오전에는 선수들과 간단한 미팅 정도만 진행했다"며 "흥국생명과 연습 경기를 치르지 않아 정보가 많지 않았고 분석할 시간이 많이 부족했던 것은 사실"이라고 털어놨다.

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그러면서도 "상대 경기를 직접 지켜보니 경기력이 무척 좋더라. 쉽지 않은 승부가 되겠지만 코트 안에서 최선을 다해 맞서보겠다"고 각오를 다졌다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com