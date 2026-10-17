"궂은 일 도맡는 베테랑 표승주, 어제 하루 쉬어 다행"…흥국생명 사령탑, 안도의 한숨 [여수 현장]

사지제공=KOVO

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[여수=스포츠조선 고재완 기자] "어제 하루 쉰 것이 큰 도움이 될 것 같다."

경기 전 만난 사령탑은 빡빡한 일정 속에서 얻은 '달콤한 하루 휴식'이 팀의 핵심 표승주에게 긍정적인 영향을 미칠 것이라며 반색했다.

연전을 치르는 상대(GS칼텍스 서울KIXX)와 달리 하루의 재정비 시간을 확보한 점은 분명한 호재다.

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요시하라 토모코 감독은 17일 여수 진남체육관에서 열리는 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 준결승 GS칼텍스와의 경기에 대해 "어제 하루 쉰 것은 컸다"며 "선수들에게 회복 시간은 경기력 유지에 있어 대단히 중요한 요소다. 회복 시간은 주어지면 주어질수록 좋다"고 강조했다.

흥국생명 표승주. 사진제공=KOVO

이어 공수 양면에서 팀의 중심을 잡고 있는 베테랑 아웃사이드히터 표승주의 막중한 역할과 기대감도 함께 전했다. 감독은 "표승주는 팀에서 모든 역할을 다 해내야 하는 핵심 선수"라며 "리시브 등 궂은 일은 물론이고 공격적인 측면까지 모두 제 몫을 해줘야 한다. 그래서 이 휴식일이 도움이 될 것이라고 생각한다"고 신뢰를 드러냈다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com

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