사령탑도 못말리는 강소휘의 '폭풍 의욕'…"리시브 리듬 타니 공격도 폭발" 컨디션 터졌다!

강소휘. 사진제공=KOVO

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[여수=스포츠조선 고재완 기자] "컨디션이 올라오니 리시브 욕심도 내더라고요. 믿고 맡길 생각입니다."

한국도로공사 하이패스 김영래 감독대행이 '에이스' 강소휘의 가파른 상승세를 앞세워 결승 진출을 향한 강한 자신감을 드러냈다.

김영래 감독대행은 17일 광주전남특별시 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회에서 열린 IBK기업은행 알토스와의 맞대결을 앞두고 취재진과 만나 "최대한 긴장하지 않고 밝은 분위기로 코트에 서겠다"며 각오를 다졌다.

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김 대행이 꼽은 승부의 핵심 열쇠는 단연 강소휘였다. 김 대행은 "강소휘가 경기를 치를수록 컨디션이 확연히 올라오고 있다"라며 "그동안 마음고생도 조금 있었는데 잘 달래주고 추스르면서 많이 회복됐다. 리시브 받는 리듬이 좋아지다 보니 공격까지 덩달아 잘 풀리고 있다"고 평가했다.

특히 수비 범위에 대한 에이스의 적극성을 높이 샀다. 문정원과 아시아쿼터 마미가 함께 버티고 있어 리시브 부담을 덜 수 있는 환경이지만, 강소휘 스스로 더 넓은 수비 범위를 자처하고 있다는 설명이다. 김 대행은 "문정원은 정해진 위치를 딱 지켜주는 스타일인 반면, 강소휘는 컨디션이 올라오면 리시브 범위를 스스로 넓게 잡으며 적극적으로 받으려 한다"면서 "인이 자신감을 더 끌어올리고자 의욕을 보이고 있어 믿고 맡기려 한다"고 두터운 신뢰를 보냈다.

한국도로공사 하이패스 김영래 감독대행. 사진제공=KOVO

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상대 팀 IBK기업은행에 대한 맞춤형 해법도 공개했다. 김 대행은 "IBK기업은행은 다른 팀들과 다르게 템포를 당겨서 짧게 들어오는 플레이가 많다"며 "어제 훈련을 통해 그에 맞춘 블로킹 연습을 집중적으로 진행했다. 블로킹 타이밍이 초반부터 잘 맞아떨어진다면 경기를 훨씬 수월하게 풀어나갈 수 있을 것"이라고 내다봤다. 이어 "상대 주포 빅토리아의 경기력이 조별리그 두 번째 경기부터 급격히 올라와 신경이 쓰이지만, 손발을 잘 맞춰 빈틈없이 대응하겠다"고 덧붙였다.

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한편, IBK기업은행 마나베 마사요시 감독 역시 경계 대상 1순위로 강소휘를 지목했다. 마나베 감독은 "마미뿐만 아니라 강소휘와 모마의 공격 성공률과 효율을 얼마나 떨어뜨리느냐가 이번 승부의 최대 관건"이라며 팽팽한 수싸움을 예고했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com