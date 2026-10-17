'모마 18점→강소휘 완벽 부활' 도공, 결승 진출…'감기'빅토리아 범실 10개에 무너진 기업은행 [여수 리뷰]

강소휘. 사진제공=KOVO

모마. 사진제공=KOVO

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[여수=스포츠조선 고재완 기자] 한국도로공사 하이패스가 압도적인 서브 화력과 '해결사' 모마의 폭격을 앞세워 IBK기업은행을 셧아웃으로 완파하고 결승 무대에 올랐다. GS칼텍스 서울KIXX와의 우승 트로피를 둔 마지막 진검승부가 성사됐다.

도로공사는 17일 전남광주특별시 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 여자부 준결승 2경기에서 IBK기업은행 알토스를 세트스코어 3-0(25-23, 25-21, 25-15)으로 완파했다.

경기 시간은 단 1시간 22분 만에 끝났다. 이날 승리로 도로공사는 앞선 준결승에서 흥국생명을 풀세트 끝에 꺾은 GS칼텍스와 결승전에서 격돌하게 됐다. 모마와 실바, 두 외국인 거포의 맞대결이 컵대회 피날레를 장식한다.

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모마. 사진제공=KOVO

모마. 사진제공=KOVO

IBK기업은행 마나베 마사요시 감독은 미와를 선발 카드로 꺼내 들었다. 그러나 주포 빅토리아의 범실이 초반 쏟아지며 도로공사가 14-8로 크게 앞서나갔다. IBK기업은행은 세터를 박은서에서 김하경으로 교체하며 분위기 반전을 꾀했고, 17-22에서 최정민의 연속 득점과 끈질긴 추격으로 턱밑까지 따라붙었다. 하지만 도로공사가 막판 2점 차 리드를 지켜내며 25-23으로 1세트를 먼저 가져왔다.

2세트 역시 도로공사가 초반 리드를 잡았다. 아시아쿼터 마미가 상대 공격 길목을 지키는 블로킹과 공격으로 11-6까지 달아났다. IBK기업은행은 미와의 서브에이스와 감기 몸살 속에서도 투혼을 펼친 빅토리아의 득점포를 앞세워 20-21까지 한 점 차로 맹추격했다.

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흔들리던 도로공사를 구한 것은 교체 투입된 베테랑 박정아였다. 박정아는 알토란 같은 득점을 보탰고, 수비가 살아난 도로공사는 침착하게 상대 추격을 뿌리치며 25-21로 2세트마저 챙겼다.

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마미. 사진제공=KOVO

강소휘. 사진제공=KOVO

벼랑 끝에 몰린 IBK기업은행은 3세트 초반 리드를 잡으려 했으나, 5-2에서 연속 범실로 자멸하며 도로공사에 흐름을 내줬다. 특히 기업은행은 54%가 넘는 공격 점유율을 짊어진 빅토리아가 홀로 범실 10개를 쏟아내며 급격히 흔들렸다.

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반면 도로공사에는 파워풀한 모마가 있었다. 모마는 전위와 후위를 가리지 않는 파괴력 넘치는 공격으로 기업은행의 코트를 맹폭했다. 여기에 김세인의 안정적인 활약과 함께 코트에 나선 박정아가 노련하게 상대 블로킹 터치아웃을 잇달아 유도해 내며 21-15로 일찌감치 승기를 굳혔다.

마침표는 세터 이윤정의 손끝에서 찍혔다. 이윤정은 3세트 막판 서브에이스를 연달아 폭발시키는 등 팀 서브(10-4 우위) 화력을 진두지휘하며 25-15로 경기를 매듭지었다.

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이날 도로공사는 주포 모마가 양 팀 통틀어 최다인 18득점에 58.06%의 압도적인 공격성공률로 공격을 이끌었고, 강소휘(9득점)와 미들블로커 김세빈(6득점), 마미(6득점)가 고르게 힘을 보탰다. 도로공사는 서브 득점에서 10-4로 상대를 압도하며 완승의 발판을 놨다.

반면 IBK기업은행은 빅토리아가 22득점을 기록했으나 팀 범실 19개 중 홀로 10개의 범실을 기록하며 아쉬움을 삼켰다.

사진제공=KOVO

모마. 사진제공=KOVO

고재완 기자 star77@sportschosun.com