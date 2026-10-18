도로공사, 안도의 한숨…모마 선발 출전한다 "오늘 괜찮아져, 본인 출전 의지 강하다" [여수 현장]

사진제공=KOVO

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[여수=스포츠조선 고재완 기자] "상대 원펀치가 있는데 우리도 원펀치로 맞서야죠. 모마는 무조건 뛰겠다는 의지가 강합니다."

한국도로공사 하이패스 김영래 감독대행이 우승컵이 걸린 마지막 승부를 앞두고 '주포' 모마의 출격을 예고했다. 전날 무릎 부위 통증으로 우려를 낳았으나, 선수의 강한 출전 의지와 결승전의 중요성을 고려해 정상적으로 코트에 세우겠다는 뜻을 분명히 했다.

김 대행은 18일 전남광주특별시 여수 진남체육관에서 열리는 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 여자부 GS칼텍스 서울KIXX와의 결승전을 앞두고 취재진과 만나 모마의 현재 몸 상태와 기용 방침을 밝혔다.

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모마는 전날 IBK기업은행과의 준결승전 도중 무릎 뒤쪽 힘줄 부위에 통증을 호소해 결승전 출전 여부가 불투명했다. 이에 대해 김 대행은 "계속 체크하고 있는 중"이라며 "어젯밤 통증이 있었지만 치료를 받고 나서는 다소 괜찮아졌다. 오늘 아침에도 약간 통증이 남아있다고는 했지만, 체육관에 도착해 몸을 풀다 보면 경기 출전이 가능할 정도로 상태가 올라올 것으로 보고 있다"고 전했다.

한국도로공사 하이패스 김영래 감독대행. 사진제공=KOVO

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통증을 안고 있는 상태에서도 선발 출전을 결심한 이유는 분명하다. 상대인 GS칼텍스에 '특급 거포' 실바가 버티고 있는 만큼 화력 맞대결을 피할 수 없기 때문이다. 김 대행은 "일단 나가야 한다. 상대에 강력한 원펀치(실바)가 있는데 우리 역시 원펀치를 때려줘야 승부가 되지 않겠나"라며 모마의 존재감을 강조했다.

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선수의 불타는 승부욕도 한몫했다. 김 대행은 "정규리그 개막이 얼마 남지 않아 무리시키지 않고 큰 부상 위험이 있다면 바로 교체하겠지만, 모마는 실바와 마찬가지로 무조건 경기에 뛰어야 직성이 풀리는 강한 정신력을 가진 선수"라며 "굳이 처음부터 뺄 생각은 없다. 다만 경기 중 통증이 다시 심하게 올라온다 싶으면 그때는 상황을 보고 바로 뺄 것"이라고 덧붙였다.

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전날 준결승에서 18득점(성공률 58.06%)으로 도로공사의 결승행을 이끌었던 모마가 실바와의 맞대결을 펼칠까.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com