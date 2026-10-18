김연경도 어쩔수 없다…韓日전 코앞에서 부상 악재→아껴둔 비밀병기 투입 '준비'

사진제공=MBC

사진제공=MBC

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] "우리 홈 아니야 여기? 뭘 그렇게 긴장을 하고 난리가 났냐고!"

'배구 여제' 김연경 감독의 불호령이 안방 코트를 흔든다. 여자배구 프로 제8구단 창단을 목표로 내건 '필승 원더독스'가 숙적 일본 슈지츠 고등학교를 상대로 1년 만의 복수전에 나선다.

18일 밤 9시 10분 방송되는 MBC '신인감독 김연경2' 2회에서는 김연경 사단이 이끄는 '필승 원더독스'와 일본 고교 최강 슈지츠고 간의 운명적인 한일전 리벤지 매치가 베일을 벗는다.

Advertisement

시즌1 당시 원더독스는 2세트를 먼저 가져오고도 내리 3세트를 내주며 쓰라린 역전패를 당한 바 있다. 절치부심한 김연경 감독과 원더독스는 이번에는 원정이 아닌 안방 코트에서 가족과 홈팬들의 열띤 응원을 등에 업고 설욕을 다짐했다.

사진제공=MBC

사진제공=MBC

하지만 시작부터 암초를 만났다. 실전에 앞서 선수단의 잇단 부상 악재가 발생하며 김연경 감독의 고뇌가 깊어진 것. 여기에 첫 경기 상대로 나선 슈지츠 고교는 공백기 동안 메달을 휩쓸며 전력을 한층 끌어올린 상태였다. 특히 청소년 세계 1위에 빛나는 에이스 아웃사이드히터 오오니시 유키지를 필두로 한 끈질긴 그물망 수비와 변칙 공격에 원더독스는 초반부터 크게 흔들리며 시즌1의 악몽을 재현하는 듯했다.

Advertisement

선수들이 연이은 실책과 위축된 플레이를 보이자 김 감독은 특유의 '승부사 모드'를 발동, 날 선 일침으로 코트 안 긴장감을 단숨에 다잡았다. 또 기존 선수들의 주전 자리를 위협할 파격적인 '새 비밀병기'를 전격 투입하며 "얄짤없다. 열심히 하라"는 단호한 경고로 팀 전력을 재정비했다.

Advertisement

사진제공=MBC

사진제공=MBC

벤치 지략 대결도 뜨겁다. 만족을 모르는 완벽주의자인 김 감독과 슈지츠고의 니시하타 미키 감독은 득점 순간에도 쉼 없이 날카로운 피드백을 쏟아내며 불꽃 튀는 수싸움을 벌인다.

Advertisement

한편, 이번 시즌2에는 김연경과 오랜 시간 대표팀에서 한솥밥을 먹으며 황금세대를 구축했던 '특급 절친' 양효진이 스페셜 해설위원으로 전격 합류한다. 양효진은 "연경 언니에 대해 많은 것을 알고 있다"며 누구보다 예리하고 차별화된 시선으로 김연경호의 전술과 심리를 짚어낼 예정이다.

사진제공=MBC

고재완 기자 star77@sportschosun.com