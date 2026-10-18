GS 왕조시대 만드나…도로공사와 5세트 大혈투 끝 극적 우승 "MVP는 실바"[여수 리뷰]

사진제공=KOVO

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[여수=스포츠조선 고재완 기자] '3일 연속 경기'라는 살인적인 강행군도, 리그 최고 거포 실바의 꺾이지 않는 투혼을 막을 수는 없었다. GS칼텍스 서울KIXX가 5세트 대혈투 끝에 한국도로공사를 꺾고 2026 여수·NH농협컵 정상에 오르며 통산 7번째 우승컵을 들어 올렸다.

GS칼텍스는 18일 전남광주특별시 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 여자부 결승전에서 한국도로공사 하이패스와 경기에서 세트스코어 3-2(25-23, 26-28, 18-25, 25-22, 15-5)로 승리했다. 지난 12일 조별리그 맞대결에서 당한 1-3 패배를 가장 중요한 결승 무대에서 완벽하게 설욕했다.

이날 진남체육관에는 1827명의 관중이 몰려들어 양 팀의 마지막 명승부를 지켜봤다.

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'장군멍군'…모마의 괴력 vs 타나차의 친정 폭격

1세트는 결승전다운 치열한 공방전이었다. 도로공사가 무릎 통증을 안고 출전을 강행한 모마의 가공할 화력과 마미의 안정적인 리시브를 앞세워 초반 7-3 리드를 잡았다. 하지만 GS칼텍스는 최가은의 속공과 권민지의 날카로운 강타로 반격에 나섰고, 14-15에서 팽팽한 접전을 이어갔다. 승부는 23-22에서 갈렸다. 실바가 승부처를 지배하는 결정적인 백어택과 마지막 오픈 강타를 연달아 성공시키며 25-23으로 1세트를 먼저 따냈다.

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2세트 역시 한 치의 양보 없는 접전이었다. 도로공사는 김세빈의 연속 블로킹과 교체 투입된 박정아의 노련한 대각선 강타로 코트 분위기를 바꿨다. GS칼텍스는 지난 시즌까지 도로공사에서 뛰었던 타나차가 친정팀의 약점을 찌르는 감각적인 페인트 공격으로 맞불을 놨다. 24-24 듀스 상황에서 모마의 고공 폭격과 상대 범실을 묶은 도로공사가 28-26으로 세트 균형을 맞췄다.

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흔들린 GS칼텍스, '체력 한계' 깬 반격

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3세트는 도로공사의 페이스였다. 도로공사는 세터 이윤정의 안정적인 조율 아래 마미가 코트 구석구석을 찌르는 알토란 득점을 올렸고, 그물망 수비로 GS칼텍스를 압박했다. 반면 GS칼텍스는 주전 세터 김지원의 부상 통증과 체력 저하로 인한 범실(세트 범실 8개)이 겹치며 흔들렸다. 실바의 타점마저 흔들린 사이 도로공사가 25-18로 3세트를 가져가며 승부를 뒤집었다.

하지만 4세트 들어 GS칼텍스의 '챔피언 DNA'가 깨어났다. 복귀한 세터 김지원의 침착한 경기 운영 속에 권민지가 맹활약하며 공격 활로를 뚫었다. 14-10으로 앞서간 GS칼텍스는 도로공사의 끈질긴 추격에 24-22까지 쫓겼으나, 해결사 실바가 높은 타점에서 상대 코트를 가르는 쐐기포를 꽂아 넣으며 25-22로 승부를 마지막 5세트로 끌고 갔다.

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'실바 타임' 폭발…15-5 일방적 압승으로 마침표

운명의 5세트, 체력적 한계에 부딪힐 것이라는 우려를 비웃듯 GS칼텍스가 압도적인 집중력을 뽐냈다.

1-1에서 실바의 호쾌한 강타로 기세를 올린 GS칼텍스는 도로공사의 연속 범실을 틈타 순식간에 6-2로 달아났다. 이어 실바의 위력적인 서브와 폭발적인 후위 공격이 폭발하며 점수는 10-3까지 벌어졌다. 도로공사는 급격한 체력 저하 속에 5세트에만 6개의 범실을 쏟아내며 스스로 무너졌다.

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완벽하게 승기를 잡은 GS칼텍스는 블로킹 터치아웃으로 마지막 득점을 올리며 15-5로 길었던 혈투에 마침표를 찍었다.

대회 MVP는 실바에게 돌아갔다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com