"값진 우승, 자랑스럽다" 허세홍 구단주 초청+격려, GS칼텍스 역대 최다 우승 이끈 힘 됐다

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사진제공=GS칼텍스

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[스포츠조선 김영록 기자] 통산 7번째 컵대회 우승. GS칼텍스는 지난해 챔피언결정전 대반전 우승에 이어 올해도 우승 행보를 이어가고 있다.

GS칼텍스는 지난 18일 전남 여수시 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 여자부 결승전에서 한국도로공사를 세트스코어 3대2로 꺾고 우승을 차지했다. 3년 만에 컵대회 정상을 차지하며 구단 통산 7번째 컵대회 우승을 기록했다. 이는 여자부 역대 최다 우승 기록이다.

그 우승 뒤에는 특별한 사연이 숨어 있었다. GS칼텍스는 예선 1차전을 마친 지난 10월 13일, 허세홍 구단주가 마련한 일정에 따라 선수단은 여수의 대표 문화예술 공간인 'GS칼텍스 예울마루'와 '예술의 섬 장도'를 찾아 휴식과 힐링의 시간을 가졌다.

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이번 방문은 대회 조별리그 첫 경기 이후 선수단의 분위기 전환과 리프레시를 위해 허세홍 구단주의 초청으로 마련됐다. '문화예술의 너울'과 '전통가옥의 마루'라는 의미를 담은 GS칼텍스 예울마루는 GS칼텍스가 사회공헌 사업의 일환으로 여수에 조성·운영 중인 복합문화예술공간이다. 지역민과 방문객에게 수준 높은 공연과 전시를 선보이고 있으며, 세계적인 건축가 도미니크 페로가 설계해 대극장과 소극장, 전시실 등을 갖추고 있다. 예술의 섬 장도와 함께 여수의 대표적인 문화예술 공간으로 자리매김하고 있다.

선수단은 GS칼텍스 예울마루의 대극장과 리허설홀 등 주요 시설을 둘러보고, 야외 테라스에서 기념촬영을 했다. 이후 바닷길이 열리는 시간에 맞춰 예술의 섬 장도로 이동했다. 선수단은 장도 전시관을 관람하고 장도 카페에서 피아니스트의 연주를 감상하며 대회 기간 쌓인 긴장을 풀고 동료들과 소통하는 시간을 가졌다. 허세홍 구단주의 격려 차원에서 만들어진 이번 방문은 결승전을 앞두고 선수단이 다시 마음을 다잡는 의미 있는 시간이 됐다.

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GS칼텍스 예울마루 방문을 계기로 좋은 기운을 얻고 심신을 재정비한 GS칼텍스는 곧바로 반전에 성공했다. GS칼텍스 예울마루 방문 이후 치른 경기부터 내리 3연승을 질주한 GS칼텍스는 결승에서 도로공사를 꺾고 컵대회 통산 7번째 우승컵을 들어 올렸다.

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허세홍 구단주는 우승 후 선수단에 "값진 우승, 자랑스럽다"는 축하 메시지를 전했다. 이어 통산 7번째 컵대회우승을 만들어낸 선수단의 경기력과 팀워크, 마지막까지 집중력을 잃지 않은 노력과 투지를 높이 평가하며 선수단을 격려했다. 아울러 여수에서 선수단을 응원한 GS칼텍스 여수공장 임직원들에게도 감사의 뜻을 전하고, 선수단이 2026-2027시즌 정규리그에서도 좋은 성적을 거두기를 응원했다.

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GS칼텍스는 이번 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 우승의 기세를 이어 2026-2027시즌준비에 박차를 가할 계획이다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com