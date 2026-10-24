4~5 번 돌려봐도 답이 없다 → 최강팀 만난 초보감독의 고뇌 [여수 현장]

사진제공=KOVO

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[여수=스포츠조선 한동훈 기자] "네다섯 번 돌려봐도 빈틈이 없다."

남자프로배구 박철우 우리카드 감독이 대한항공을 어떻게 상대해야 할지 답이 안 나온다며 걱정했다.

우리카드와 대한항공은 24일 전남광주 여수 진남체육관에서 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회(KOVO컵) 준결승 격돌한다.

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대한항공은 V리그 절대 강자다. 2025 KOVO컵 우승, 2025~2026 V리그 정규리그 1위에 챔피언결정전 우승을 차지했다. 올해 컵대회 조별예선도 3전 전승으로 통과했다.

박 감독은 지난 시즌 감독대행으로 시작해 2026~2027시즌부터 정식 사령탑으로 취임했다. 우리카드는 조별예선에서 한국전력에 세트스코어 2대3으로 졌지만 KB손해보험을 3대0완파하며 준결승에 진출했다.

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박 감독은 "솔직히 다들 어제 엄청나게 대한항공 경기를 네다섯 번 돌려봤다. 빈틈이 없더라. 케트진스키의 리시브가 살짝 불안하고 한선수의 높이 말고는 빈틈이 없다. 그 빈틈을 파고드는 게 가장 중요하다. 우리가 블로킹으로 막기보다는 사이드아웃에 포커스를 맞춰서 전략을 짰다"고 밝혔다.

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대한항공은 헤난 달 조토 감독이 허리 디스크 수술을 받아 부재 중이다. 하파엘 헤드위츠 코치가 임시 지휘관이다.

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하파엘 코치는 "우리카드도 상대하기 어려운 팀이다. 항상 변화를 추구하며 상대를 어렵게 만드는 능력을 갖췄다. 한태준이라는 좋은 세터가 속공과 중앙에서 풀어나가는 경기력이 훌륭하다"고 경계했다.

하파엘 코치는 우리카드가 어떻게 나오느냐에 따라 적절하게 대처하겠다고 밝혔다.

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그는 "우리도 어려운 상황에 처할 것이다. 우리카드의 유동적인 변화에 우리가 유연하게 적응하고 해결책을 최대한 빨리 찾아내는 게 중요할 것 같다"고 내다봤다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com