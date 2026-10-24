와 진짜 세다! '외국인 빼고 해줄게' 대한항공, 3-0 우리카드 완파! KOVO컵 결승 안착 [여수 현장]

사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

Advertisement

Advertisement

[여수=스포츠조선 한동훈 기자] 남자프로배구 대한항공이 4연승을 질주하며 컵대회 결승에 안착했다.

대한항공은 24일 전남광주 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회(KOVO컵) 준결승서 우리카드를 세트스코어 3대0(25-22, 37-35, 25-16)으로 완파했다. 대한항공은 주포 케트진스키를 일찌감치 빼고도 압도적인 화력을 과시했다.

1세트에 교체된 케트진스키는 0점이었다. 임동혁이 15점, 김민재 11점, 정지석 10점 등 골고루 활약했다. 우리카드는 아라우조가 24점 분전했지만 역부족이었다.

Advertisement

대한항공은 4개 대회 연속 우승을 눈앞에 뒀다. 2025 KOVO컵 우승, 2025~2026 V리그 정규리그 1위에 챔피언결정전 우승을 차지했다. 이번 KOVO컵까지 거머쥐면 그야말로 독주다.

박철우 우리카드 감독은 경기를 앞두고 어려운 승부가 될 것을 이미 짐작했다.

Advertisement

그는 "솔직히 다들 어제 엄청나게 대한항공 경기를 네다섯 번 돌려봤다. 빈틈이 없더라. 케트진스키의 리시브가 살짝 불안하고 한선수의 높이 말고는 빈틈이 없다. 그 빈틈을 파고드는 게 가장 중요하다. 우리가 블로킹으로 막기보다는 사이드아웃에 포커스를 맞춰서 전략을 짰다"고 밝혔다.

Advertisement

초반에는 우리카드의 작전이 통하는 듯했다.

Advertisement

대한항공은 1세트 중반까지 4점 차이로 끌려갔다. 8-12에서 김민재의 속공과 임동혁의 서브에이스로 추격을 시작했다. 야금야금 따라간 대한항공은 17-17 균형을 맞췄다. 19-19에서 우리카드의 서브범실과 임동혁의 시간차를 엮어 역전에 성공, 분위기를 이어갔다.

사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

2세트가 승부처였다. 대한항공은 24-19 세트포인트를 눈앞에 두고 흔들렸다. 24-24 듀스까지 허용했다. 치열한 접전 끝에 대한항공이 집중력을 오래 유지했다. 35-35에서 우리카드 아라우조의 공격이 아웃됐다. 한선수가 김동민의 퀵오픈을 가로막아 우리카드의 의지를 꺾었다.

Advertisement

대한항공은 경기를 오래 끌지 않았다. 기세가 꺾인 우리카드는 크게 저항하지 못했다. 대한항공은 비교적 손쉽게 3세트를 가져왔다. 19-13에서 아라우조의 퀵오픈을 정지석이 차단하며 승리를 예감했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com