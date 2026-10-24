"35-37 듀스보다 1세트가 더 아쉽다" 왜? → 대어 놓친 초보감독의 진단 [여수 현장]

사진제공=KOVO

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[여수=스포츠조선 한동훈 기자] 남자프로배구 우리카드가 '최강팀' 대한항공에 막혔다. 박철우 우리카드 감독은 접전 끝에 내준 2세트가 아닌 역전패를 당한 1세트가 아쉽다고 했다.

우리카드는 24일 전남광주 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회(KOVO컵) 준결승서 대한항공에 세트스코어 0대3(22-25, 35-37, 16-25)으로 졌다.

1세트는 4점 리드를 야금야금 깎아먹고 빼앗겼다. 2세트는 19-24에서 듀스까지 쫓아갔지만 결국 졌다. 의지가 꺾인 3세트는 일방적으로 무너졌다.

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경기 후 박 감독은 "1세트가 더 아깝다. 2세트도 물론 이겼으면 좋았겠지만 대한항공에 넘어가는 경기를 운이 따라줘서 쫓아갔다. 오히려 1세트에 우리가 준비한대로 잘 이루어졌는데 잘 유지하지 못했다"고 돌아봤다.

우리카드는 경기 초반 대한항공 주포 케트진스키를 효과적으로 방어했다. 대한항공이 매우 이른 시점에 케트진스키를 빼버리고 정한용을 투입했다.

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박 감독은 "정한용이 들어오면서 서브와 리시브가 강해졌다. 거기에서 우리가 떨어진 게 아닌가 싶다"고 평가했다.

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박 감독은 지난 시즌 감독대행으로 시작했다. 2026~2027시즌부터 정식 지휘봉을 잡았다.

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박 감독은 컵대회를 통해 성과와 과제를 모두 발견했다.

사진제공=KOVO

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박 감독은 "한태준 세터가 합류한지 얼마 안 됐지만 나쁘지 않은 호흡을 보여줬다. 역시나 미들블로커와 속공 호흡은 보완이 필요했다. 정규리그에 들어가면 좋아질 것"이라고 기대했다.

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전반적인 경기력도 긍정적으로 봤다.

박 감독은 "기존 선수들도 보여줄 수 있는 모습들 보여줬다. 대회에서 선수들이 긴장하고 또 너무 잘하고 싶은 마음에 위축되지 않을까 걱정했다. 그런 모습 없이 경기를 자신있게 풀어나가는 모습을 본 점은 수확이었다"고 만족감을 나타냈다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com