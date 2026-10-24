타도 대한항공! → 블랑 감독 마음은 이미 결승에 "대한항공 다시 결승에서 만나고 싶다" [여수 현장]

사진제공=KOVO

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[여수=스포츠조선 한동훈 기자] 남자프로배구 필립 블랑 현대캐피탈 감독이 대한항공을 향해 투지를 불태웠다.

블랑 감독은 24일 전남광주 여수 진남체육관에서 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회(KOVO컵) 한국전력과 준결승전을 앞두고 "대한항공과 결승에서 만났으면 좋겠다"고 말했다.

대한항공은 앞서 열린 4강 1경기서 우리카드를 3대0으로 완파하고 결승에 선착했다.

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현대캐피탈은 한국전력을 넘어야 대한항공과 만날 수 있다.

블랑 감독은 한국전력에 대해 "어떤 팀을 만나든 준비를 잘해야 한다. 아포짓스파이커 쇼 선수가 막강하다. 그런 부분에서 생각을 많이 했다. 신영석 선수를 중심으로 한 속공도 뛰어나다. 속공이 엄청난 효율을 나타내고 있어서 조심해야 한다"고 경계했다.

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이어서 또 대한항공을 언급했다.

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그는 "한국전력도 대한항공과 같이 강한 팀이기 때문에 대비를 잘했다"고 덧붙였다.

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현대캐피탈과 대한항공은 V리그 최대 라이벌이다.

현대캐피탈은 2024~2025시즌 챔피언결정전에서 대한항공을 무찌르며 5연패를 저지했다.

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지난 시즌 다시 챔피언결정전에서 만났는데 5차전 혈투 끝에 2승 3패로 대한항공에 패했다.

현대캐피탈이 대한항공에 설욕을 벼르고 있을 만하다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com