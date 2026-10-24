대한항공 컴온! 현대캐피탈 복수전 가나 → 챔프전 리턴매치 성사됐다 [여수 현장]

사진제공=KOVO

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[여수=스포츠조선 한동훈 기자] 지난 시즌 챔피언결정전 리턴매치가 컵대회 결승전에서 성사됐다.

남자프로배구 현대캐피탈은 24일 전남광주 여수 진남체육관에서 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회(KOVO컵) 준결승전서 한국전력을 세트스코어 3대1(18-25, 25-20, 25-15, 25-17)로 제압했다.

대한항공과 현대캐피탈이 25일 낮 1시 30분 같은 장소에서 결승 격돌한다.

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필립 블랑 현대캐피탈 감독은 4강전이 시작하기도 전에 '대한항공'을 언급했다. 그는 결승에 진출해 대한항공과 만나고 싶다고 투지를 불태웠다.

양 팀은 최근 V리그 최고 라이벌이다. 현대캐피탈은 2024~2025시즌 챔피언결정전에서 대한항공을 무찌르며 5연패를 저지했다. 지난 시즌 챔피언결정전에서는 대한항공이 현대캐피탈을 3승 2패로 제압했다.

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현대캐피탈은 1세트를 빼앗기며 삐그덕거렸다. 재빨리 재정비를 마치고 2세트에 균형을 맞췄다.

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현대캐피탈은 3세트 일방적인 경기력을 펼치며 10점 차로 승리, 여유를 되찾았다.

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현대캐피탈은 한국전력에 추격의 여지를 주지 않았다. 4세트 초반부터 강하게 몰아붙였다.

10-9에서 신호진이 퀵오픈으로 점수 차를 벌렸다. 한국전력 우스만의 공격이 아웃되면서 판세가 기울었다.

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12-10에서 레오가 퀵오픈과 백어택을 차례로 폭발하며 4점 차이로 달아났다. 이 과정에서 김진영과 박경민이 멋진 수비로 반격 기회를 창출해냈다.

김진영은 20-16에서 결정적인 속공까지 성공시켰다. 이후 이준협이 우스만의 퀵오픈을 가로막으면서 현대캐피탈이 승리를 확신했다. 22-17에서는 우스만이 서브 범실까지 저질렀다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com