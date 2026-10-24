바라던대로 만났다! 대한항공 설욕 벼른 블랑 감독 → "가장 센 팀이다. 다양하게 도전하겠다" [여수 현장]

사진제공=KOVO

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[여수=스포츠조선 한동훈 기자] 바라던대로 됐다. 현대캐피탈이 결승전에서 대한항공을 만났다.

남자프로배구 현대캐피탈은 24일 전남광주 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회(KOVO컵) 4강에서 한국전력을 세트스코어 3대1로 눌렀다.

앞서 대한항공은 우리카드를 3대0 완파하고 결승전에 선착했다.

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현대캐피탈과 대한항공은 25일 낮 1시 30분 격돌한다.

필립 블랑 현대캐피탈 감독이 원했던 시나리오다. 블랑 감독은 준결승 경기를 앞두고 이미 대한항공과 결승전을 꿈꿨다.

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블랑 감독은 "대한항공과 결승에서 만났으면 좋겠다"고 말했다.

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현대캐피탈은 1세트를 내주며 불안하게 출발했다. 하지만 2세트부터 내리 따냈다.

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경기 후 블랑 감독은 "1세트 사이드아웃이 엄청 힘들었다. 2세트 들어와서 원래 우리가 하던 로테이션을 가동했다. 리시브 효율이 올라가면서 반격에 성공했다"고 돌아봤다.

대한항공은 현대캐피탈의 숙적이다. 현대캐피탈은 2024~2025시즌 챔피언결정전에서 대한항공을 무찌르며 5연패를 저지했다. 지난 시즌 챔피언결정전에서는 대한항공이 현대캐피탈을 3승 2패로 제압했다.

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대한항공은 이번 대회 무패 행진이다. 조별리그 3연승에 준결승까지 4연승을 질주했다.

블랑 감독은 "이 대회에서 지금까지 대한항공이 가장 센 팀이다. 패가 없다. 지난 경기 잘 되짚어보면서 다양하게 도전해보겠다. 안 됐던 것들을 보완해 가면서 다음 경기 때 많은 걸 보여주도록 노력하겠다"고 필승을 다짐했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com