결승 앞둔 대한항공 "최대한 쉬어라" vs 현대캐피탈 "2년전 생각나" [여수 현장]

사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

Advertisement

Advertisement

[여수=스포츠조선 한동훈 기자] 대한항공은 휴식을, 현대캐피탈은 2년 전을 강조했다.

남자프로배구 대한항공과 현대캐피탈은 25일 전남광주 여수 진남체육관에서 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회(KOVO컵) 결승전 격돌한다.

현대캐피탈은 2024년 이 대회에서 대한항공을 꺾고 우승했다. 그리고 2024~2025시즌 챔피언결정전에서도 대한항공을 무찔렀다. 대한항공의 5연패 위업이 저지된 순간.

Advertisement

2025~2026시즌 챔피언결정전은 대한항공이 현대캐피탈을 제압했다.

필립 블랑 현대캐피탈 감독은 "2년 전과 똑같은 상황이다. 그 때에도 이준혁 선수가 플레이를 했다. 항상 우리의 목표는 우승이다. 우리 경기력을 잘 보여주면서 이기고 싶다"고 말했다.

Advertisement

대한항공은 헤난 달 조토 감독이 허리 디스크 수술을 받아 부재 중이다. 하파엘 헤드위츠 코치가 임시 지휘관이다.

Advertisement

하파엘 코치는 "우선적으로 선수들에게 휴식과 영양 섭취를 강조했다. 오늘 오전까지도 푹 쉴 수 있도록 일정을 관리했다"고 밝혔다. 두 팀은 24일 나란히 준결승을 치르고 결승전까지 연이틀 강행군이다.

Advertisement

하파엘 코치는 "이런 결승전 같은 큰 경기는 체력과 감정 등 여러 부분들이 중요하다. 최고의 컨디션을 유지하도록 이야기했다"고 덧붙였다.

두 팀 모두 상대 전술에 어떻게 대응하느냐가 중요하다고 짚었다.

Advertisement

블랑 감독은 "잘하는 팀들은 다 잘한다. 짧은 기간에 훈련을 따로 할 수 있는 것은 없었다. 상대방이 이렇게 나왔을 때 어떻게 대처해야 하는지에 대해 설명을 많이 했다. 우리가 할 수 있는 플레이에 대한 이해도 중요하다"고 설명했다.

하파엘 코치는 "현대캐피탈 신호진 선수가 들어오면서 경기력이 달라졌다. 변화 속에서 최대한 빨리 해결책을 찾아내는 것이 가장 중요하다. 오늘도 어떤 상황이 발생할지 모르겠지만 우리의 소신을 가지고 우리 플레이를 펼쳐내 나아가는 것이 중요하다"고 말했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com