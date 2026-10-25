또 대한항공 천하인가! 사상 첫 트레블+컵대회 우승 → 4개 대회 연속 쓸었다! 유일한 대항마 현대캐피탈 역부족 [여수 현장]

사진제공=KOVO

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[여수=스포츠조선 한동훈 기자] 이번 시즌도 대한항공 천하인가. 지난 시즌 3관왕에 빛나는 대한항공이 새 시즌 첫 대회까지 석권했다.

남자프로배구 대한항공은 25일 전남광주 여수 진남체육관에서 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회(KOVO컵) 결승전에서 현대캐피탈을 세트스코어 3대1(26-24, 21-25, 25-23, 25-21)로 꺾고 우승했다. 새 외국인선수 케트진스키가 25점을 몰아치며 대회 MVP에 등극했다.

대한항공은 2025 KOVO컵을 시작으로 2025~2026 V리그 정규시즌 우승, 챔피언결정전 왕좌를 독식했다. 여기에 2026 KOVO컵까지 4개 대회 연속 싹쓸이다.

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V리그 최초다. 남녀부 통틀어 '트레블'은 역대 4차례. 남자부 2009~2010시즌 삼성화재, 2022~2023시즌 대한항공, 2024~2025시즌 현대캐피탈과 여자부 2020~2021시즌 GS칼텍스까지 4팀이다. 이들은 모두 이어진 KOVO컵 우승에 실패했다. 2026년 대한항공이 사상 첫 위업에 성공했다.

대한항공은 컵대회 통산 7회 우승을 달성했다. 현대캐피탈이 5회였다. 현대캐피탈은 대한항공과 어깨를 나란히 할 기회를 아쉽게 놓쳤다.

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현대캐피탈은 'AGAIN 2024'를 꿈꿨지만 실패했다. 당시 현대캐피탈은 결승에서 대한항공을 물리치고 우승한 뒤 2024~2025시즌 트레블을 달성한 좋은 기억이 있었다.

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필립 블랑 현대캐피탈 감독은 "2년 전과 똑같은 상황이다. 항상 우리의 목표는 우승이다. 우리 경기력을 잘 보여주면서 이기고 싶다"고 말했다.

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케트진스키를 앞세운 대한항공의 파괴력은 압도적이었다. 대한항공은 4강에서 케트진스키를 빼고도 이겼을 정도로 임동혁 정지석 김규민 정한용 등 국내 선수층이 탄탄하다.

사진제공=KOVO

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대한항공은 초반부터 기선을 제압했다. 승부처에서 수비 집중력이 빛났다. 24-24에서 김민규가 속공으로 귀중한 점수를 뽑았다. 정한용이 현대캐피탈 장추안의 백어택을 가까스로 받아내 반격 찬스를 만들었다. 한선수가 임동혁에게 절묘하게 세트를 올렸다. 블로킹을 피해 뜬 임동혁이 오픈 공격을 성공시키며 듀스 끝에 대한항공이 웃었다. 대한항공은 2세트를 내줬을 뿐 3세트 4세트 내리 가져왔다.

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2025~2026시즌 역시 대한항공이 강력한 우승후보다. 현대캐피탈이 유일한 대항마로 꼽힌다. 현대캐피탈은 이번 대회 대한항공을 극복하지 못했지만 대한한공전을 제외한 모든 경기 승리했다.

올 시즌 V리그는 오는 31일 개막한다. 공교롭게 개막전 매치업도 대한항공 대 현대캐피탈이다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com